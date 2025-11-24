ËèÇ¯´Ç¸î»Õ¤¬100¿Í¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤½¤ó¤Ê»äÎ©ÉÂ±¡¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ò°ìÈ¯²ò¾Ã¤·¤¿±þÊç»¦Åþ¤Î"Á´¤¯¿·¤·¤¤ºÎÍÑ·ÁÂÖ"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä»¼èÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¹Êó»ï¡Ø¥«¥Ë¥¸¥ë 20ÇÕÌÜ¡Ù¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤Ê¤ë¡Ö°åÎÅ¿Í¤Î´èÄ¥¤ê¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¹Êó»ï
¡ÚÃÝÅÄÍÛ²ð¡ÊÉÂ±¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥ß¥Ã¥ÈJAPANÂåÉ½Íý»ö¡Ë¡Û¤Þ¤º¤Ï¡ØÉÂ±¡¹Êó¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Ù¡ÊCBnews¼çºÅ¡Ë¹ÊóÃ´ÅöÉôÌçÂç¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é¥«¥Ë¥¸¥ë¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¾Þ¤ÏÅöÁ³¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡ÚÉðÃæÆÆ¡ÊÄ»¼èÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Ä¹¡Ë¡Û¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÃÝÅÄ¡Û¥«¥Ë¥¸¥ë¤¬Â¾¤Î¹Êó»ï¤È°ã¤¦¤Î¤ÏÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â¡Ö¿Í¡×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¡£¹Êó»ï¤òºî¤ë¤È¤Ê¤ë¤È°åÎÅ¤Î¾ðÊó¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¥«¥Ë¥¸¥ë¤Ë¤â°åÎÅ¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡¤Î¿¦°÷¤¿¤Á¤¬¡¢À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£
°åÎÅ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¿¼Â¤µ¡¢Ç®ÎÌ¡¢¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ëÇÞÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¤Ü¤¯¤ÏÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥Ë¥¸¥ë¤ÏÉðÃæÉÂ±¡Ä¹¤¬¹Êó¡¦´ë²èÀïÎ¬¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Î¤È¤¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÉðÃæ¡Û¤¨¤¨¡£ºÇ½é¤«¤é´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¥«¥Ë¥¸¥ë¤Ï¿Í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤òPR¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡ÚÃÝÅÄ¡ÛÉÂ±¡¤Î¹Êó»ï¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤òPR¤·¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¡ÚÉðÃæ¡ÛPR¤È¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¡¢¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Á°Ç¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸¶ÅÄ¾ÊÀèÀ¸¡Ê¸½¡¦Ä»¼èÂç³Ø³ØÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡¤òÊÆ»Ò½Ð¿È¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë±§Âô¹°Ê¸¤µ¤ó¤ÎÄó¾§¤·¤¿¡È¼Ò²ñÅª¶¦ÄÌ»ñËÜ¡É¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±¤Î´ðËÜÅª¸¢Íø¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¥«¥Ë¥¸¥ë¤â¤½¤Î¹Í¤¨¤ËÂ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÓ¤Î°åÎÅ¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë°åÎÅ¿Í¤Î´èÄ¥¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÂ±¡¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿ÃÏ¸µ¤Î¿Í
¡ÚÃÝÅÄ¡ÛÉðÃæÀèÀ¸¤¬ÉÂ±¡Ä¹¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤¿¡¢ÉÂ±¡¤ÎÃæ¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼À©ÅÙ¡×¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡ÚÉðÃæ¡Û¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÙ°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï½ÅÅÙ¤Î¼À´µ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê¿»þ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤¿¤À¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÄ¾¸å¤Ë»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ³°Éô¤ÎÊý¤òÉÂ±¡Æâ¤ËÆþ¤ì¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÇÁí·×250¿Í¤Û¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï°ì·ï¤â¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¿Í¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É°Ê³°¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡ÚÃÝÅÄ¡Û¤½¤¦¤¤¤¦Ìµ»ä¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¿¦°÷¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÉðÃæ¡Û¡Ê¿¼¤¯ð÷¤¤¤Æ¡Ë¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥Ë¥¸¥ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¡£
¡ÚÃÝÅÄ¡Û¤Ü¤¯¤¬ºÇ¶á¤è¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö´Ø·¸À¤ÎºÆÊÔ½¸¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¤Î´Ø·¸À¤Ë¤ª¤±¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£
¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤È´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉðÃæÀèÀ¸¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡È¥¢¥ï¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¡É¡ÊOur hospital¡Á»ä¤¿¤Á¤ÎÉÂ±¡¡Ë¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉðÃæ¡Û¤Ü¤¯¤ÎÄêµÁ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤òÌã¤¦¤¿¤á¤Î»Å»ö¤Ï¡ÈJob¡É¡£°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ï¡¢Job¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èprofession¡É¡ÊÀìÌç¿¦¡Ë¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÉÂ±¡¤ò¹¥¤¤Ç¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²þ¤á¤Æ¤½¤³¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£ËèÇ¯100¿Í´Ç¸î»Õ¤¬¼¤á¤Æ¤¤¤¯»äÎ©ÉÂ±¡¤ÎºÎÍÑË¡
¡ÚÉðÃæ¡Û¤È¤³¤í¤ÇÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï½Û´Ä´ïÆâ²Ê°å¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°JAPAN¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤ò±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÃÝÅÄ¡Û10Ç¯¶á¤¯Á°¡¢ÆüËÜ°åÎÅ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³Ø²ñ¤ÎÉÂ±¡¹Êó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ô¿Í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÊÙ¶¯²ñ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¹Êó¤Î»ëÅÀ¤«¤é°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤¬¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÉðÃæ¡ÛÁÈ¿¥Ì¾¤Ï¡¢ÉÂ±¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄ´ºº¤·¡¢¶¡µë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤äÈÎÇä³èÆ°¤ÎÊýË¡¤Ê¤É¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÃÝÅÄ¡Û¶¹µÁ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÇä¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤ò¿·¤·¤¯ÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹µÁ¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢·ò¹¯¤ò¼é¤ê¡¢Ì¿¤òµß¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢°åÎÅ¤Î²ÁÃÍ¤ò¿·¤·¤¯ÁÏÂ¤¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉðÃæ¡Û¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿Îã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÃÝÅÄ¡ÛµÞÀ´ü¤Î´µ¼Ô¤ò¥Ï¥¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡ÊÂçÎÌ¡Ë¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ØÅì·÷¤Î»äÎ©ÉÂ±¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¸Î¤Ë¡¢°å»Õ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¼£ÎÅ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È´Ç¸î»Õ¤Ï»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ÇËèÇ¯100¿Í¤Û¤É¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Ê¡Íø¸üÀ¸¤ä¤¤¤¤¾ò·ï¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤ò¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²æ¡¹¤Ï¥¨¥·¥«¥ëºÎÍÑ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÍýÁÛ¤Î°åÎÅ¿Í¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë»Ñ¤òÈ¯¿®
¡ÚÉðÃæ¡Û¥¨¥·¥«¥ëºÎÍÑ¡©
¡ÚÃÝÅÄ¡Û¥¨¥·¥«¥ë½¢³è¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢³ØÀ¸¤¬¡È¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¡É¤òÁª¤ÖÆ°¤¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¤â¤Þ¤µ¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤½¤Î¤â¤Î¡£¤½¤³¤Ç¤Ü¤¯¤Ï¡¢µÞÀ´ü°åÎÅ¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·³èÌö¤¹¤ë¡Ö±þÊç¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÆ´¤ì¤¿´Ç¸î»ÕÁü¡×¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î°åÎÅ¿Í¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿È¯¿®¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉðÃæ¡Û¿Í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥«¥Ë¥¸¥ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÃÝÅÄ¡Û¤¨¤¨¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¶¦´¶¤·¤¿Í¥½¨¤Ê´Ç¸î»Õ¤¬±þÊç¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¯¤³¤È¤ÇÍýÁÛ¤Î°åÎÅ¿Í¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢Æ¯¤¤¿¤¯¤Æ¤âÆ¯¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉðÃæ¡ÛÉÂ±¡¤Î¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÉÂ±¡¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÃÝÅÄ¡ÛºÇ¶á¡¢¤Ü¤¯¤Ï¡¢°åÎÅ¤Ï¿Í¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë»Å»ö¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¾ã³²¡¢¹âÎð¼Ô¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ÇËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤ò¼£¤¹¤³¤È¤Ç¿Í¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò¤â¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡¢¤¹¤³¤ä¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤±¤ë¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö¿Í¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë°åÎÅ¡×¤À¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏ°è¤Î100Ç¯¤òº¸±¦¤¹¤ë¿·ÉÂ±¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡ÚÉðÃæ¡ÛÃÝÅÄ¤µ¤ó¤â¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸øÎ©ÉÂ±¡¤Ê¤É¼«¼£ÂÎÉÂ±¡¤Î80¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Ê¾å¤¬ÀÖ»ú¡¢¹ñÎ©Âç³ØÉÂ±¡¤ÎÂçÈ¾¤ÏÀÖ»ú¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç²æ¡¹¤Ï¡¢2029Ç¯¤Ë¿·ÉÂ±¡Ãå¹©¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÎ©Âç³ØÉÂ±¡¤ÎÌ¤Íè¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÃÝÅÄ¡Û¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤Î°åÎÅ¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬ºÇ¤â·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸øÎ©ÉÂ±¡¡¢¹ñÎ©Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡¤Ï½ü¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤âÉÂ±¡¤ÈÃÏÊý¤Î´Ø·¸À¤ÎºÆÊÔ½¸¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î²ÁÃÍ¤â¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÉÂ±¡¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÚÉðÃæ¡ÛÂç¤¤ÊÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ëÂç³Ø¤Ê¤é¤Ð¡¢°åÎÅ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð½½Ê¬ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÆ»Ò»Ô¤Ï¿Í¸ý14Ëü¿Í¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢°åÎÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¥Ï¥Ö¡ÊÃæ¿´¡Ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¡ÊÂ¸ºß´¶¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô·÷¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤Î100ÇÜ¤°¤é¤¤Âç¤¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢²æ¡¹¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¿·ÉÂ±¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤Î100Ç¯¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÝÅÄ¡Û¤â¤¦°ì¤ÄÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉðÃæ¡Û¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¾ì¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÃÝÅÄ¡Û¤Ï¤¤¡£²æ¡¹¤ÏÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¤ÈÉÂ±¡¤Î¶¦ÁÏ¤ò¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ïº´²ì¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¡Ø²Û¿´¤Þ¤ë¤¤¤Á¡Ù¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ø¡ÚÌë¶Ð¡¦ÅöÄ¾¡¦µßµÞ¡Û¤¢¤ó¤³¥Á¥ã¡¼¥¸PROJECT¡Ù¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¼¸Ë¤Î¹â¹»À¸¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡¢·ÈÂÓ¤¢¤ó¤³°ûÎÁ¡Öñ²MMu¡×¤òÉÂ±¡¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡¤´¤È¤Ë½µÂØ¤ï¤ê¤Î¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢´ÉÍý¿¦¤«¤é¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¿·¿Í¾Ò²ð¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜÊäµë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿¦°÷Æ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤â¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â´Ø·¸À¤ÎºÆÊÔ½¸¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÂ±¡¤Ï¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ë
¡ÚÉðÃæ¡ÛÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡¤Ë¤â¡Ö¤Û¤á¤ë¤ó¡Ê¥µ¥ó¥¯¥¹¡Ë¥«¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¡¢¿¦°÷Æâ¤Ç´¶¼Õ¤Î¥«¡¼¥É¤òÁ÷¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È´ò¤·¤¤¤«¤â¡£
¡ÚÃÝÅÄ¡Û¤¢¤ó¤³¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¼ç¸¶ÎÁ¤¬¾®Æ¦¤ÎËÜ³Ê¤¢¤ó¤³¤À¤«¤éÈþÌ£¤·¤¯¤Æ·ò¹¯Åª¡£¤¢¤ó¤³¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾Êª¤ä¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£¤³¤¦¤·¤¿¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Êë¤é¤·¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¤äÊë¤é¤·¤Î¡È¿Í´Ö¡Ê¤¸¤ó¤«¤ó¡Ë¡á¿Í¤È¿Í¤Î¤¢¤¤¤À¡É¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÊÔ¤ßÄ¾¤¹¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉðÃæ¡Û¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤òÉñÂæ¤Ë¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÃÝÅÄ¡Û¤Ü¤¯¤ÏÉÂ±¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î³èÆ°¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Ç¯´Ö150¤°¤é¤¤¤ÎÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÉÂ±¡Ä¹¤ä»öÌ³Ä¹¤Ê¤ÉÄ¾ÀÜ¤ÎÃÎ¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬700¤«¤é800¥«½ê¡£Á´¹ñ¤Î8000ÉÂ±¡¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤À10Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Ü¤¯¤¬ÉÂ±¡¤ËºÇ¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¡È°åÎÅ¿Í¤ÎÇ®ÎÌ¡É¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤·¤«¤·¡¢³Î¼Â¤Ë¿Í¤ò¡¢°åÎÅ¤ò¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡¤³¤½°åÎÅ¿Í¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¶îÆ°ÎÏ¤Ë¡¢¿Í¤ÈÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÉÂ±¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉðÃæ¡Û»ä¤âÃÝÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇ®¤ò½½Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ç®ÎÌ¹â¤¯¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
ÃÝÅÄÍÛ²ð¡Ê¤¿¤±¤À¡¦¤è¤¦¤¹¤±¡Ë
ÉÂ±¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥ß¥Ã¥ÈJAPAN ÂåÉ½Íý»ö
2006Ç¯à×¶¨°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢½çÅ·Æ²Âç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡ Î×¾²¸¦½¤¥»¥ó¥¿¡¼¡¢à×¶¨°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡ ½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤Ê¤É¤Ç¶ÐÌ³¡£2010Ç¯Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø Âç³Ø±¡À¸Ì¿Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¤Ç³Ø¤Ö¡£2018Ç¯¤è¤êÉÂ±¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥ß¥Ã¥ÈJAPAN ÂåÉ½Íý»ö¡£½Û´Ä´ïÆâ²Ê°å¤È¤·¤Æ¤Î¿ÇÎÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÂ±¡¥Õ¥¡¥ó¤Å¤¯¤ê¤ä³Ø²ñ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë°åÎÅ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£¶áÇ¯¤Ï¥«¥ë¥Á¥å¥é¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¡¢³Ø¹»¡¢´ë¶È¡¢³Ø²ñ¤Î¶¶ÅÏ¤·¡¢¡Ö¤¹¤³¤ä¤«¡Ê¥Ø¥ë¥¹¡ß¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡Ë¡×¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´Æ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉðÃæ ÆÆ¡Ê¤¿¤±¤Ê¤«¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë
Ä»¼èÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Ä¹
1961Ç¯Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£»³¸ýÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¿À¸ÍÂç³Ø±¡¸¦µæ²Ê¡Ê³°²Ê·Ï¡¢ÈçÇ¢´ï²Ê³ØÀì¹¶¡Ë½¤Î»¡£°å³ØÇî»Î¡£¿À¸ÍÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¡¢Àîºê°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô¡¢ÊÆ¹ñ¥³¡¼¥Í¥ëÂç³Ø°å³ØÉôµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2010Ç¯¤ËÄ»¼èÂç³Ø°å³ØÉô¿ÕÈçÇ¢´ï²Ê³ØÊ¬Ìî¶µ¼ø¡£2017Ç¯ÉûÉÂ±¡Ä¹¡£Äã¿¯½±³°²Ê¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¢¿·µ¬°åÎÅ¸¦µæ¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¢¹Êó¡¦´ë²èÀïÎ¬¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¢¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2023Ç¯¤«¤éÉÂ±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤È¤ê¤À¤¤ÉÂ±¡¤¬½»Ì±¤ä¿¦°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÃ¯¤«¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÉÂ±¡¡ÖOur hospital¡Á»ä¤¿¤Á¤ÎÉÂ±¡¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ê¥«¥Ë¥¸¥ëÊÔ½¸Éô ¹½À®¡á¥«¥Ë¥¸¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë