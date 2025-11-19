ワンちゃん好き注目！ マツダが“日曜限定ドッグカフェ”をオープン！ 愛犬と共にCX-80に試乗できるチャンスも

東京の南青山（港区）にあるマツダのブランド体感拠点「MAZDA TRANS AOYAMA」で、2025年12月7日までの毎週日曜日限定で、ドッグカフェイベントが開催されています。

マツダがドッグカフェをオープン！？

会場では1階スペースがドッグカフェとして開放されており、広島・宮島に本拠を置く「伊都岐珈琲」監修のオリジナルドリンクやスイーツを、愛犬と一緒に楽しむことができます。

マツダが期間限定でドッグカフェをオープン！ワンちゃんも快適な走りを体験？（30枚以上）

また、日本各地からよりすぐった約20種類のご当地「ドッグトリーツ」が週替わりで並び、普段都内ではなかなか見る機会のない地域限定品も用意されています。さらに、ドッグカフェイベント開催日の午前中には、マツダの3列シートSUV「CX-80」を愛犬といっしょに同乗して楽しめる試乗会（事前予約制）も実施中です。試乗コースは「都会の中で自然を感じるコース」「東京のランドマークを巡るコース」の2つから選択可能となっています。

イベントは無料で参加可能ですが、愛犬の同伴には生後4カ月以上、ワクチン接種済みであること、体重制限やリード・マナーベルト着用などのルールがあり、詳しくは公式イベントページをご確認ください。

次回は11月23日の日曜日、また11月30日と12月7日の日曜日も開催予定で、オープン時間は朝8時30分からとなっています。