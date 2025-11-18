藤田ニコル、夫・稲葉友への嫉妬心を赤裸々告白「ごはんに行くのも気になる」『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』第1話配信中

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は11月9日（日）より、悩めるカップルたちが禁断の‟公認”浮気生活を通じて、迷い続けた関係に答えを見つける恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』（全8話）の第1話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送開始しました。

■『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』第1話が放送開始

『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショーです。

期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができます。

心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下します。

新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』のスタジオ見届け人は、陣内智則さん、前田敦子さん、藤田ニコルさんが務めます。

■藤田ニコル、インスタ恋愛術を明かす「傷ついてても楽しそうに……」

禁断の“公認”浮気生活で急接近!? サウナでキス寸前に前田敦子も悲鳴「久々にハラハラする」

今夜放送の第1話では、禁断の“公認”浮気生活を通じて、元恋人と新しい恋の間で揺れ動く中、急接近する参加者の姿も。

参加者は自由にInstagramを更新できる一方で、元恋人チームとのDMは禁止。藤田さんは「リアルでやる手口ですよね」「傷ついてても楽しそうなInstagramあげます」と現代的な恋愛模様に鋭くコメントし、スタジオメンバーの共感を呼びます。

「ミス・インターナショナル 日本大会」準グランプリを受賞し、現在はフィットネストレーナーのサヤカはインタビューで、元恋人のダイシロウを意識しつつも第一印象は経営者のタカマサと語る場面も。

そんな、サヤカとタカマサはBBQを楽しむ中で自然と距離を縮め、ふたりでサウナに入ることになります。タカマサがサヤカの肩を抱き寄せるシーンには、前田さんも「キャー！」と声を上げるひと幕も。

水風呂で自然と顔を近づける場面では、藤田さんも「久々にハラハラするのを見た」とコメント。再びサウナへ向かう二人は、肩を抱き寄せたまま、ただならぬ雰囲気に包まれます。

■藤田ニコル、夫・稲葉友への嫉妬心を赤裸々告白！

藤田「ごはんに行くのも気になる」

また、ビデオ限定トークでは“嫉妬”をテーマにスタジオメンバーが恋愛観を語る場面も。

藤田さんは「（夫の稲葉友が）『ごはんを食べてくる』と言ったら、気になっちゃう」と話すほか、テレビを見ていて夫に「この子かわいい」と言われると、やはり気になってしまうと即答。普段の生活での嫉妬心を赤裸々に語り、スタジオは大いに盛り上がります。

第1話は、11月9日より放送開始しました。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

■番組概要

ABEMA『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1512

『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』特報映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p110

＜第1話＞

放送日：2025年11月9日（日）夜9時

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/BbJ13ENpypsW9V

＜事前番組『【先行公開】4人に1人は復縁経験あり!?前田敦子&ニコル&陣内の赤裸々恋愛観』＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p100

【スタジオ見届け人】

陣内智則、前田敦子、藤田ニコル

