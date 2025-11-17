星野源、Kis-My-Ft2ら『CDTVライブ！ライブ！』次回ラインナップ発表！“三大Fes.”の放送も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月1日に生放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

いきものがかり「生きて、燦々」

ISSA「Everything is a part of My Life.」

Kis-My-Ft2「&Joy」

原因は自分にある。「パラノイドランデブー」

こっちのけんと「わたくしごと」

This is LAST「シェイプシフター」

Travis Japan「Welcome To Our Show Tonight」

星野源「創造」

Little Glee Monster「クリスマスイブニング」

※アーティスト名五十音順

【名曲ライブ！ライブ！】

ISSA「Another Orion」（藤井フミヤ）

こっちのけんと「冬がはじまるよ」（槇原敬之）

■名曲ライブ！ライブ！にはISSAとこっちのけんとが登場

星野源は幅広い世代に愛されるゲームの35周年テーマソングとして作られ、今年リリースしたアルバム『Gen』の創作の起点ともなった「創造」、いきものがかりは人気アニメのオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、勇敢な世界観に歌い上げる「生きて、燦々」を、それぞれフルサイズで歌唱。

Kis-My-Ft2は最新シングルの表題曲で「忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜びやHappy （＝Joy）を見つけながら、集めながら、鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！」というメッセージが込められた「&Joy」をフルサイズテレビ初披露。Travis Japanは最新アルバム収録曲の「Welcome To Our Show Tonight」をテレビ初パフォーマンスする。

Little Glee Monsterは、リトグリらしい美しいハーモニーと冬の情景が感じられる、最新クリスマスソング「クリスマスイブニング」、ISSAは人生に悩む人の背中をそっと押してくれる、m.c.A・Tプロデュースの最新曲「Everything is a part of My Life.」、原因は自分にある。は、川谷絵音が書き下ろし、グループの文学的・哲学的世界観をさらに深める楽曲「パラノイドランデブー」をそれぞれフルサイズテレビ初披露。

This is LASTは絶賛放送中の夏帆×竹内涼真W主演の火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に書き下ろした主題歌「シェイプシフター」をフルサイズテレビ初歌唱。

こっちのけんとは、大泉洋主演の話題のドラマ主題歌にもなっている「わたくしごと」を届ける。

そして、人気企画の「名曲ライブ！ライブ！」では、まさにこの季節にぴったりな冬の名曲をお届け。こっちのけんとは槇原敬之の名曲「冬がはじまるよ」を、ISSAは藤井フミヤの名曲「Another Orion」を熱く歌い上げる。

■12月の3週にわたって“三大Fes．”を放送

第1弾となる『クリスマスラブソングFes.』を12月15日に放送。豪華アーティストが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々披露し、ラブソングFes．を盛り上げる。そして、WEST.、ORANGE RANGE、King & Prince、なにわ男子、Perfume、FRUITS ZIPPERの出演が決定。さらに、星野源によるプラチナライブも届けられる。この他にも豪華出演アーティストが近日発表予定。

第2弾は『クリスマス年間ランキングFes.』を12月22日に放送。今年の音楽シーンを総決算する、2025年を彩った豪華アーティストが大集結し、ヒット曲をパフォーマンスすする。

そして、三大Fes.の締めくくるのは、12月31日放送の『年越しカウントダウンFes.』。

23時45分から翌朝5時まで、豪華アーティストのライブとともに盛大に新年を迎える、恒例の年越しスペシャルを放送。豪華アーティストと一緒に最高の2026年を迎えよう。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

12/01（月）19:00～20:55

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/