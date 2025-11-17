2025年1月17日の記事を編集して再掲載しています。

見た目だけでわかった人も多いかも？

最近のスマホは軒並みUSB-C対応。USBの外付けストレージも利用しやすくなっていて、写真や動画、ちょっとしたデータの移動なども外部ストレージで行なえるようになりましたよね。便利便利。

そんな「スマホでちょっとしたデータを移動する時に便利では？」を狙ったUSBメモリがこちら。エレコムの「MF-SPU3」シリーズです。

超コンパクト＆薄型。スマホ利用に適した設計

Image: エレコム

特徴は何と言っても小指の先サイズのコンパクト＆薄型デザイン。

また、USB-C接続となっているので、スマホやタブレット、PC間でデータを移動したい場合などにも使いやすい仕様ですね。

容量は32GB〜256GBまで4ラインナップがあり、転送速度は読み込み時で最大150MB/s（32MBモデルのみ120MB/s）。SSDには及びませんけどUSBメモリの中では高速です。

そして偉いのが、スマホ利用シーンを考慮してデザインされているところ。つまり…

Image: エレコム

スマホケースを付けたままでもOK。

全部のケースでというわけではないと思いますが、本体自体が細身＆端子部の根本にちょっとした「段」が設けられているので、スマホケースを装着したままでも利用できるとしています。

本体にストラップホールも備わってるし、これ用途によってはかなり便利な選択肢なのでは？

エレコム USBメモリ 32GB Type-C 2,508円 Amazonで見る PR PR

価格は32GBモデルで2,500円くらい。

容量単価や速度面はSSDの方がもちろん良いんだけど、コンパクトさや使い勝手重視しつつデータは外部に保存したいという方どうでしょうか？ デザインもカッコですし！

Source: エレコム