今日12日朝、滋賀県の甲賀市信楽では最低気温が氷点下0.3℃となり、近畿で今シーズン初めての冬日となりました。日中の最高気温は、近畿では17℃前後の所が多く、日差しが届かない所は空気がヒンヤリするでしょう。気温は、しばらくおおむね平年並みで推移しますが、週明けに大きく下がる予想です。急に冬の寒さとなるため、マフラーや手袋など準備しておくと安心です。

今日12日朝は近畿で初冬日 日中も空気ヒンヤリ

今日12日朝、近畿で最低気温が最も低くなったのは、甲賀市信楽(滋賀)の氷点下0.3℃でした。近畿で最低気温が0℃未満の冬日になったのは、今シーズン初めてです。なお、昨シーズン、近畿で初めて冬日が出現したのは11月9日で、同じ甲賀市信楽(滋賀)の氷点下0.7℃でした。



また、今日12日朝の最低気温が2番目に低かったのは、奈良市針で0.4℃。大阪は、最低気温9.4℃でした。



日中の最高気温は、昨日11日と大きく変わらず、大阪と神戸で18℃、彦根で16℃など、17℃前後の所が多い見込みです。おおむね平年並みですが、日差しの届かない所では、空気がヒンヤリして肌寒いでしょう。今日12日は暖かい服装でお過ごしください。

週明けは冬到来 コートやマフラーが必要な寒さ

この先の近畿の最高気温は、17日(月)までは19℃前後の所が多く、平年並みか平年よりやや高いくらいで推移するでしょう。しかし、17日(月)から18日(火)にかけて日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となり、近畿の上空にこの時季としては強い寒気が流れ込む見込みです。そのため、18日(火)から気温がガクッと下がり、日中の最高気温でも12℃前後までしか上がらない所が多くなる予想です。豊岡など近畿北部では、最高気温が10℃に届かない所も出てくるでしょう。急に12月並みの寒さとなるため、厚手のコートやマフラーなど用意しておくと安心です。

来週は市街地でも5℃以下の予想

最低気温は、晴れた日の朝ほど放射冷却の影響で低くなり、近畿では、15日(土)と16日(日)は10℃を下回る所が多くなるでしょう。朝と日中の寒暖差が大きくなるため、服装に注意が必要です。



また、来週は、寒気の流入でも最低気温が大幅に下がる見込みです。19日(水)は、市街地で5℃未満になる所が出てくるでしょう。大阪の最低気温6℃と京都の4℃はいずれも12月上旬並み、神戸の5℃は12月中旬並みの予想です。来週は、朝の冷え込みに備えて、手袋もご用意ください。



この先は、気温の変化が大きいため、天気予報で気温をしっかりチェックして、服装選びや体調管理にお役立てください。空気が冷たくなると、喉やお肌が乾燥しやすくなるため、保湿ケアも心がけてください。