¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢ºÊ¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¤Î¿·º§À¸³è¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×
11·î10Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¾¾±¢»û¤Î¥Á¥ë¤ë¡¼¥à¡Ù¤¬¹¹¿·¡£º£Ç¯8·î¤ËÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¼«¿È¤Î¶á¶·¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡È·ëº§¤ÏÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¶½Ì£ËÜ°Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¶½Ì£¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤ÑÎÉ¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÎÉ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¤Þ¤¡¡¢³Ú¤·¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤éµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÆÈ¿È»þÂå¤Ë¡ËÀèÇÚ¤È¤«·ëº§¤·¤¿·Ý¿Í¤È°û¤ó¤Ç¤ë¤È¡¢¡Ø·ëº§¤¹¤ë¤È¤Þ¤¡ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Í³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æþ¤ê¸ý¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤·¤ó¤É¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÇº¤ß¤È¤«¶òÃÔ¤È¤«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¤Þ¤ÀÁ´Á³¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢·ëº§¤·¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤é¡¢°û¤ß²ñÍè¤º¤Ë²Èµ¢¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤ó¤Î¤Ë°û¤ß²ñÍè¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦Æ¨¤²¾ìÃµ¤·¤Æ¤ó¤À¤Ê¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¶òÃÔ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£