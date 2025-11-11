アンカー・ジャパンは11月11日、USB充電器の最上位シリーズ「Anker Prime」の新製品を発表。モバイルバッテリー、USB充電器、ワイヤレス充電ステーションなど6製品を順次発売予定です。11月11日発売の製品から3製品をピックアップして紹介します。

Anker Primeシリーズは、パワー半導体GaN（窒化ガリウム）を採用し、高出力と複数デバイスへの急速充電を可能にする独自技術の「GaNPrime」と、最大240Wで給電できるPower Delivery 3.1に対応する最上位シリーズという位置づけ。中でもUSB充電器「Anker Prime Charger(160W, 3 Ports)」は、電力変換効率を向上して熱の発生を抑制した「GaNPrime 2.0」、接続する機器に合わせて最適な電力を自動配分する技術「PowerIQ 5.0」、過電圧保護やショート防止、1秒に約120回温度を監視して安全性を高める「ActiveShield 4.0」といった、Ankerの最新充電技術を盛り込んだ製品です。

Ankerの最新充電技術を詰め込んだコンパクトなUSB充電器

Anker Prime Charger(160W, 3 Ports)は、USB Type-Cポート3基を搭載するUSB充電器。単ポートで最大140W、複数ポートで合計最大160Wの出力に対応します。本体サイズは約65×52×35mm、重量約220gで、折りたたみプラグでコンパクトに持ち運びができます。価格は1万6990円（税込）。11月11日から予約販売を開始し、AmazonとAnker Japan公式オンラインストアでは初回セールとして20％割引を適用します。一般販売は12月9日に開始を予定しています。

単ポート最大140W出力のモバイルバッテリー

「Anker Prime PowerBank(20100mAh, 220W)」は、2基のUSB-CポートとUSB-Aポート1基をを搭載する20100mAhの大容量モバイルバッテリー。USB-Cポートは単ポート最大140W、UAB-Aポートは単ポート最大22.5Wの出力で、3ポート合計最大220Wの出力に対応します。本体サイズは約147×51×44mm、重量約520gとコンパクトながら、ノートPC2台へ同時に充電できる高出力。価格は1万9990円（税込）。11月11日から予約販売を開始し、AmazonとAnker Japan公式オンラインストアでは初回セールとして20％割引を適用します。一般販売は12月9日に開始を予定しています。

Qi2の25W充電に対応するワイヤレス充電ステーション

「Anker Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand)」は、スマートフォン、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンの3台の機器を同時に充電できるワイヤレス充電ステーション。スマートフォンの充電パッドはQi2の25W出力に対応します。冷却ファンとペルチェ素子により充電中の温度上昇を防ぎ、スマートフォンを守りながら安定した出力を実現します。本体サイズは約169×138×125mm、重量は約620g。価格は2万4990円（税込）。11月11日から販売を開始し、AmazonとAnker Japan公式オンラインストアでは初回セールとして15％割引を適用します。

製品提供：アンカー・ジャパン