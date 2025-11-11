宮舘涼太が耳掛け×立ち上げ前髪のすっきりヘア披露！端正な顔立ち際立つオフショットに「美がすぎる」「完璧」「額縁に飾りたい」と絶賛集まる
Snow Manの宮舘涼太が、自身のInstagramのストーリーズを更新。『ラヴィット！』（TBS系）出演前に撮影されたオフショットを公開し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。
■上品な冬の装いで柔らかな微笑みをたたえる宮舘涼太
この日、宮舘は前髪をふんわりと立ち上げたセンター分けスタイルで登場。自然に耳へとかけた髪がすっきりとした印象を与え、額をのぞかせたことで端正な顔立ちがより際立っている。
ファッションは、白Tシャツに黒のモヘア調ニットをレイヤード。編み目の透け感がほどよく抜け感を演出し、冬らしい深みのあるモノトーンコーデを完成させた。
宮舘はテーブルに肘をつきながらカメラに向かって“ラヴィットポーズ”。口角をきゅっと上げた柔らかな笑みが印象的で、画面越しにも穏やかな空気を感じさせる。
SNSでは「朝から美がすぎる」「髪型が完璧」「耳掛け最高」「ビジュ最高」「額縁に飾りたい」といった絶賛コメントが相次いでいる。
宮舘涼太のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/ryota.miyadate0325_sn_official/
■宮舘涼太の様々なヘアスタイル
Snow Man
関連記事をチェックする
https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/