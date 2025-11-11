Snow Manの宮舘涼太が、自身のInstagramのストーリーズを更新。『ラヴィット！』（TBS系）出演前に撮影されたオフショットを公開し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

関連：【画像】宮舘涼太の様々なヘアスタイル

■上品な冬の装いで柔らかな微笑みをたたえる宮舘涼太

この日、宮舘は前髪をふんわりと立ち上げたセンター分けスタイルで登場。自然に耳へとかけた髪がすっきりとした印象を与え、額をのぞかせたことで端正な顔立ちがより際立っている。

ファッションは、白Tシャツに黒のモヘア調ニットをレイヤード。編み目の透け感がほどよく抜け感を演出し、冬らしい深みのあるモノトーンコーデを完成させた。

宮舘はテーブルに肘をつきながらカメラに向かって“ラヴィットポーズ”。口角をきゅっと上げた柔らかな笑みが印象的で、画面越しにも穏やかな空気を感じさせる。

SNSでは「朝から美がすぎる」「髪型が完璧」「耳掛け最高」「ビジュ最高」「額縁に飾りたい」といった絶賛コメントが相次いでいる。

宮舘涼太のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/ryota.miyadate0325_sn_official/

■宮舘涼太の様々なヘアスタイル

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/