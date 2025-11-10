¡Ö1¥«·î¤Ç²ò¸Û¤µ¤ì²ñ¼Ò¤Ëº¨¤ß¡×¸µ¶ÐÌ³Àè¤Ç½÷À½¾¶È°÷¤ÎÆ¬Éô¤ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¥ÂÇ¡Ä32ºÐ¤ÎÃËÂáÊá¡¡½÷À¤ÏÁ´¼£3¥«·î¤Î½Å½ý
Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Ç5Æü¡¢¸µ¶ÐÌ³Àè¤Î»öÌ³½ê¤Ç¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢50Âå¤Î½÷À½¾¶È°÷¤òÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤ÆÆ¬Éô¤òÊ£¿ô²ó²¥¤ê¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡ÖÆÍÁ³1¥«·î¤Ç²ò¸Û¤µ¤ì¡¢²ñ¼Ò¤Ëº¨¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÇË²õ¸å½÷À½¾¶È°÷¤ò²¥ÂÇ
Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤ÎÅÄ±àÄ´ÉÛ½ð¤Ç7Æü¸áÁ°¡¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±È±¤ÎÌÓ¤ò¸å¤í¤Ç·ë¤ó¤ÀÃË¤À¡£
½÷À¤ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¥¤ê¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¹â¿Ü¿Àµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤À¡£
¹â¿ÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï5Æü¡¢ÂçÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë¸µ¶ÐÌ³Àè¤Î»öÌ³½êÆâ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò²õ¤¹¤Ê¤É¤·¤¿¤¢¤È¡¢50Âå¤Î½÷À½¾¶È°÷¤òÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¡¢Æ¬Éô¤òÊ£¿ô²ó²¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½÷À¤ÏÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢Á´¼£3¥«·î¤Î½Å½ý¤À¡£
¹â¿ÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢º°¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Ç·Ù»¡¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¸½¾ì¤ÇÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤³¤È¤ËÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1¥«·î¤Ç²ò¸Û¤µ¤ìº¨¤ß»ý¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò
¤Ê¤¼¡¢¸µ¶ÐÌ³Àè¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤«¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¹â¿ÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÆÍÁ³1¥«·î¤Ç²ò¸Û¤µ¤ì¡¢²ñ¼Ò¤Ëº¨¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¿ÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È2024Ç¯6·î¤Ë¸Û¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤È¤ó¤É½Ð¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢»îÍÑ´ü´Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò¸Û¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
