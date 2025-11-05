【ネコ漫画】「通じない！応えてくれない！」机の上はダメと叱っても登ってくる愛猫との不毛な時間とメロメロな結末【作者に聞く】
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫との日々を描いた漫画が注目を浴びている藤緒ミルカさん@mirumirupakupa1)。公式トップブロガーとして認定されているアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿しており、ウォーカープラスでも人気の漫画を紹介している。
■「ダメよと言われてもやめる気がない」説教はいたちごっこ
今回紹介するのは、藤緒家で起こった思わず笑ってしまう出来事を描いた漫画だ。
ある日、藤緒さんが机に向かっていると、ポッちゃんが邪魔しにやってきた。「机の上は来ちゃだめ」と降ろしてお説教をしたのだが、全然通じず、事態はさらに悪化していく。
普段、猫たちに話しかけて「通じたな」と思えることがあるか尋ねると、藤緒さんは「あまりそれが通じたことはないような気がします」と回答。そして、これは自論だと前置きしつつ、「多分猫にもある程度は通じてると思うんですよ。でも応えてくれない！」のが実際のところではないかと語った。
「お願いしても聞いてもらえない。ダメよと言われてもやめる気がない、みたいな感じなんじゃないかと思ってます。舐められてるんですよ、結局！もぉー」と、猫たちとの関係をユーモラスに表現した。
しかし、「そこがまたたまらなくかわいく感じてしまうので、説教に関してはいたちごっこです」と、愛猫家としての心境を明かした。
■「賢いんだかそうでもないのか」通じてほしくないことまで察知する能力
言葉でなくても、表情などで「通じているな」と感じることはあるか尋ねると、藤緒さんは「泣いてたり体調悪くて寝込んだりすると、いつもより聞き分けがよかったり優しかったり…というのはありますね」と、猫たちの愛情深さを感じた瞬間を語った。「説教をしてみても反省はないが、愛情は深いのだと思う」という。
一方で、「通じてほしくないことまで勝手に察知する能力もありまして」と、猫の賢さにも言及。「例えば病院に連れて行こうかな、とか。シャワーして丸洗いしちゃおうかな、とか。そういうのは思ってるだけで口にしてなくても、何やら感じ取って妙に距離を取ろうとしますよねー。賢いんだかそうでもないのか、微妙なとこです」と、猫の行動の不思議さを語った。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
