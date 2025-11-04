“とり天”が勝男（竹内涼真）と鮎美（夏帆）を同じキッチンに立たせることになった『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）第5話。

参考：『じゃあ、あんたが作ってみろよ』勝男と竹内涼真が完全一致？ 真に迫る役作りを考察

少し前までの勝男を形作っていた価値観をもっと強固にしたかのような兄・鷹広（塚本高史）が、地元・大分からやって来る。弟の都合もお構いなしにいきなり現れ、居酒屋では「全体的に彩りが足りない」「塩味が強い」と文句をこぼしデジャブ感満載だ。しかも、ビックリなことに、この鷹広は勝男と鮎美が同棲していた頃に家に泊まりに来たこともあり、鮎美のお手製とり天まで食べたことがあるらしい。遠慮や配慮というものを知らないのだろう。「鮎美ちゃんが作ったとり天が食べたい」と平気で口にしてしまう鷹広だが、彼のこの一言が勝男と鮎美を再び引き合わせることになる。

鮎美は鮎美で、元カノに呼び出されたり頼られたりしてもフットワーク軽く応じるミナト（青木柚）に違和感を募らせる。当の本人のミナトは悪びれる様子も後ろめたい様子も全くなく自然と振る舞っているからこそ、鮎美もそれにとやかく口出しできずにモヤモヤを抱え込む。

そんな折、珍しく元気のなさが垣間見えた鷹広を気にかけて、勝男は兄にとり天を作ることを思いつくも、レシピがわからず、たまたま買い出し先のスーパーで出会した鮎美にコツを教えてくれるようにお願いする。勝男が人を頼って質問する姿にもはっきりと成長が見える。

さらに、エプロンに身を包む勝男に調理のコツを教えながら、鮎美が「できる？」と確認するやり取りは、2人が付き合っていた頃よりも余程対等で安心して観ていられた。当時とはパワーバランスも変わって、また一段とお似合いの2人だと改めて思える。

本作で見た目も恋人選びも180度変わった鮎美を演じる夏帆は、渚（サーヤ／ラランド）との掛け合いではバカリズム脚本作品の『架空OL日記』（読売テレビ系）や『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）、『ホットスポット』（日本テレビ系）での等身大で軽妙なやり取りを彷彿とさせる。それでいて、勝男との分かり合えなさや、ミナトとの譲れないポイントのズレに静かに傷つき心を閉ざしていく鮎美を見ていると、『silent』（フジテレビ系）で好きな人のせめて特別な存在であり続けたいと願う奈々を思い出させる。

本作で切ないのは、勝男の変化に触発された鮎美が踏み出す一歩が、彼女とミナトとの関係をより良好にしていくという皮肉な展開だ。

勝男が心に鎧を被った鷹広に泣きながら「兄さんも一人で抱え込まないでよ。悩み事とか苦しいこととか誰かに話してよ」「俺は泣くからね。俺は兄さんが心配なんだ。だから一人で悩まれてるのは寂しい」と号泣する姿を目の当たりにした鮎美。かつて鮎美から様々な言葉や反発心、歩み寄ってほしいという願い、変わってくれるかもという淡い期待のどれもかもを取り上げていった勝男が、今度は鮎美の背中を押す側に知らぬ間に回っているのが切なくもありつつ、2人の絆の強まりを感じさせる。

渚から勝男が泣いていたと聞いて信じられないと取り合わなかった鮎美にも、勝男の中で起きているこの大きな変化、大改革は伝わったことだろう。「自分が感じたこととかを心に閉じ込めないでほしい」という勝男の心からの想いが響いたのは鷹広だけでなく、鮎美も同じくだった。

勝男の言葉をきっかけにミナトに自分が我慢していたことを伝え、ミナトも素直にそれを聞き入れる。ただ、幸せの絶頂にいた鮎美に突如突きつけられたのが、そんなミナトからの別れの言葉だった。おそらく、鮎美が自分たちの関係の延長上に当たり前に“結婚”があると信じて疑わない様子を察知したのだろう。そして形にこだわらないミナトからすれば、結婚がチラついた途端、気持ちが離れてしまうのかもしれない。

形にこだわらないミナトだからこそ鮎美を理想の女性像に当てはめようとしない一方で、勝男と交際していた時には一切悩まずに済んだ他の異性の影に気を揉んだり、全く異なる結婚観の問題が立ち塞がったりもする。なかなかうまくいかないものだ。

さて、うんと成長した勝男に思いがけないチャンスが到来するが、勝男はこのチャンスをモノにできるだろうか。

（文＝佳香／かこ）