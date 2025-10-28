パリ・サンジェルマンは絶対的エースだったFWキリアン・ムバッペが退団した直後の昨季にチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げることになり、2025年のバロンドールにはそのパリからFWウスマン・デンベレが選出。ムバッペにとっては少しばかり複雑な結果だったかもしれない。



デンベレとムバッペはフランス代表のチームメイトだが、『Get Football News French』によるとデンベレはムバッペもバロンドールにふさわしい選手だとコメントしていて、いつかバロンドールを手にしてほしいとの思いを明かしている。





「彼のキャリアを考えれば、受賞に値するよ。今季は序盤から快調に得点を重ねているよね。この調子が続くことを願っているし、いつか彼がバロンドールを手にしてくれることを願っている」デンベレ含むパリの選手たちもCLのタイトルを譲るつもりはないだろうが、デンベレの言葉通り今季のムバッペは序盤から絶好調だ。このペースで得点を重ね、チームがリーグ&CL制覇となればバロンドールの有力候補となるに違いない。ムバッペも昨季はレアルで悔しいシーズンを過ごしただけに、今季こそはタイトルが欲しいだろう。レアルでCL制覇、さらに来夏に控える2026W杯制覇となれば言うことなしのシーズンとなり、誰もが認めるバロンドール候補となる。