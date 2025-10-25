ワールドシリーズ第1戦

米大リーグのワールドシリーズ第1戦が24日（日本時間25日）、トロントで行われ、地元のブルージェイズが11-4でドジャースを下した。ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」で先発出場し、WS初本塁打を放った一戦。客席には世界的スーパースターの姿があった。

客席で目撃されたのはラッパーのドレイク。全米でもヒットを連発したトップアーティストだ。球場のスクリーンに映し出されると、笑顔で手を振る仕草も。世界的な大物の登場に、ファンも大いに沸いた。

米国で試合を中継した米スポーツ専門局「FOXスポーツ」の放送にも映った。カナダ出身でブルージェイズのファンとしても知られるドレイクは、24日が39歳の誕生日。推しチームの勝利は、何よりのバースデープレゼントになったはずだ。

また、人気動画クリエイターのAgent00もスタンドでブルージェイズに声援を送り、1992〜93年にブルージェイズ監督としてワールドシリーズ連覇に導いたシト・ガストン氏が始球式を務めた。ブラディミール・ゲレーロJr.の父で元MLB選手のゲレーロ氏も、客席から息子の安打を見届けた。

X上の日本人も豪華な客席に興奮。「ドレイク試合観に来てたのね」「ドレイク、やっぱりいた」「ゲレーロパパ来てたのか 元気そうだ」「シト・ガストン懐かしいな」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）