¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥í¥Ð¡¼¥ÄºÓÇÛ¤¬¥Õ¥ë¥Ü¥Ã¥³¡ÄÎò»ËÅªÂçÎÌ¼ºÅÀ¤ËÌ¾ÊªÈÖµ¼Ô¡Ö¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ïÎà¤ÎÇÔËÌ¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Î·ÑÅê¼ºÇÔ¤¬Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÂè£±Àï¤ËÎ×¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¥¹¥Í¥ë¤¬Æ±ÅÀ¤Î£¶²ó¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤êÌµ»àËþÎÝ¤Ç¹ßÈÄ¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï£²ÈÖ¼ê¤Ë¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥Ï¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬Å¬»þÂÇ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Ç£³ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È£³ÈÖ¼ê¥Ð¥ó¥À¤¬ÂåÂÇ¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë£×£Ó»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÂåÂÇËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ó¡¢°ìµó£¹¼ºÅÀ¤Ç£·²ó¤ËÂçÃ«¤¬£×£Ó½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë£²¥é¥ó¤ÇÈ¿·â¤â¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¡££´¡½£±£±¤È»´ÇÔ¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð£×£Ó¤Ç¤ÎÂåÂÇ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ï»Ë¾å½é¡£¤Þ¤¿£±¥¤¥Ë¥ó¥°£¹¼ºÅÀ¤Ï£±£¹£¶£¸Ç¯¤Î£×£ÓÂè£¶Àï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬£±²ó¤Ë£±£°ÆÀÅÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£µ£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÎÌ¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅªÇÔÀï¤ò¾·¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö£Ì£Á¥¿¥¤¥à¥º¡×¤ÎÌ¾ÊªÈÖµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ïÎà¤ÎÇÔËÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿Ê¤á¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÂç¤¤Êµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡×¤Èµß±ç¿Ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤¬Êø¤ì¤ì¤Ð¼å¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥í¥Ð¡¼¥Ä¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä¤¬²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤«¤é¾¡¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤¤«¤é¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤í¡×¤È»Ø´ø´±¤Î·ÑÅê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£