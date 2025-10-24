山田優の弟・山田親太朗、現在の職業に視聴者驚き「知らなかった」2020年に芸能界引退
【モデルプレス＝2025/10/24】モデルの山田優の弟で元タレントの山田親太朗が10月23日、TBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）に出演。現在の職業が明かされる場面があった。
【写真】山田親太朗の現在の姿 山田優らと密着
この日の番組では、優・親太朗・3姉弟の末っ子で声優の山田親之條がテレビ初共演。故郷である沖縄に集結し、私生活にまつわるトークなどを繰り広げた。
2020年に芸能界を引退した親太朗。現在は優が所属する事務所の社長をしていることが明かされ、番組MCの有吉弘行や嵐・櫻井翔からは「へ〜！」「社長さんなんだ」などと驚きの声が上がった。
SNS上にも同様に「優ちゃんの事務所の社長さん！？」「知らなかった」「実業家になってたなんて」「すごい」などの声が寄せられている。
親太朗は、2006年7月『MEN'S NON-NO』と『POPEYE』の2誌のモデルとして芸能界デビュー。2007年7月、ドラマ『山田太郎ものがたり』にレギュラー出演し、俳優デビューを果たした。
2009年4月より『クイズ！ヘキサゴンII』に出演したことが話題となり、一躍有名に。その後もタレント・俳優業を中心に活動していたが、2021年7月に自身のX（旧Twitter）を通じて、2020年に所属事務所を退社して芸能界を引退したことを報告。2023年3月には、2022年にアイドルグループ・SUPER☆GiRLSの元メンバーの渡邉幸愛と結婚したことを公表した。2023年4月には、第1子が誕生したことを明かしている。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1981361215361393116
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
