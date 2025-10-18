メジャー史上初の先頭打者弾に続く衝撃の場外弾

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。第1打席で9試合ぶりとなるポストシーズン3号ソロを放つと、第3打席でも1試合2発となる4号ソロを場外まで運んだ。不振に苦しんできたポストシーズンでは自身初の“二刀流弾”で完全復活を印象づけた。

4回2死で迎えた第3打席はパトリックが投じた5球目のゾーンから内角に外れたカットボールを軽々と右翼席場外まで運んだ。打球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約142.9メートル）、角度33度の一発に本拠地は騒然となった。投手としても4回まで無失点の好投を披露する中、規格外の二刀流を見せつけた。

これで今季ポストシーズン4号となり、日本人選手では2009年にヤンキースの松井秀喜がマークした4本の最多記録に並んだ。

初回の第1打席は、マウンドで3者連続三振を奪った直後、目の覚めるような一発を放った。フルカウントからキンタナの6球目のスラーブを右翼最上段まで運び、確信歩きを見せた。打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約135.9メートル）、角度25度の特大弾だった。投手で先頭打者弾を放ったのはポストシーズンに限らずレギュラーシーズンでも初の快挙だった。

ポストシーズンでの本塁打はワイルドカードシリーズの初戦となった9月30日（同10月1日）のレッズ戦で2発をマークして以来、9試合ぶり。レッズとのワイルドカードシリーズでは9打数3安打の打率.333、2本塁打と好発進だったが、フィリーズとの地区シリーズでは18打数1安打の打率.056、本塁打なしに終わった。

ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズでは14日（同15日）の第2戦で4試合ぶりの安打を放つと、15日（同16日）の練習では珍しく屋外フリー打撃を行い、32スイング14本の柵越え。ドジャースタジアムの右翼屋根裏に飛び込む推定150メートルの特大弾を放つ場面もあった。本拠地に戻った16日（同17日）の第3戦では初回に右翼線三塁打を放って先制に貢献し、復調の兆しを見せていた。（Full-Count編集部）