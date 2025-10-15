【X-TREME CUP GP 2026 TEAM BATTLE】 2026年2月1日 開催予定 会場： サンシャインシティ噴水広場 東京都豊島区東池袋3-1

タカラトミーは「ベイブレードX」チーム戦大会「X-TREME CUP GP 2026 TEAM BATTLE」を2026年2月1日に東京都豊島区サンシャインシティ噴水広場にて開催する。また11月より3会場で予選大会「エクストリームカップ G1 2025 TEAM BATTLE」を開催する。

本大会は「ベイブレードX」のトップブレーダーを決める最高峰の大会として、3人1組のチームで対戦するもの。優勝チーム3人にはそれぞれ副賞として「米ブレード1年分」（ゆめぴりか、ななつぼしブレンド米60kg）を進呈する。

チーム戦では3人1組のチームで、パーツの被りは認めない。順番にバトルを行ない、2ポイント先取で勝ち抜き、先に相手のチーム全員を倒したら勝利となる。

予選大会は関東大会、関西大会、中部大会を開催し、うち関東大会から4枠、関西大会から2枠、中部大会から2枠を決勝トーナメント出場枠とする。

(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO (C) ＴＯＭＹ