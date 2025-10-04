資生堂パーラーの数量限定「いちご×ココア」チーズケーキが登場

冬の訪れとともに、資生堂パーラーから心ときめくスイーツが登場します。2025年11月25日(火)より数量限定で発売される「いちごチーズケーキwithココア」と「いちご手焼きチーズケーキwithココア」。真っ赤なあまおういちごの甘酸っぱさと、ほろ苦いココアの絶妙なマリアージュが楽しめる限定フレーバーです。パッケージにはリボンといちごの花があしらわれ、贈り物にもぴったり♡

甘酸っぱさとほろ苦さの絶妙バランス

いちごチーズケーキwithココア

「いちごチーズケーキwithココア」（3個入1,188円/6個入2,376円）は、福岡県産あまおういちごのペーストをデンマーク産クリームチーズに加え、北海道産小麦を使用したココアビスキュイで包み焼き上げた逸品。

見た目にも華やかなパッケージには、ハート形のいちごが隠れている遊び心も♡ティータイムのおともや、手土産にも喜ばれること間違いなしです。

1本ごとに手焼きされた贅沢ケーキ

いちご手焼きチーズケーキwithココア

「いちご手焼きチーズケーキwithココア」（3,456円）は、銀座本店ショップをはじめ限られた店舗で手に入る限定商品。

福岡県産あまおういちごのドライストロベリーやピューレを贅沢に使用し、デンマーク産クリームチーズと合わせて1本1本丁寧に焼き上げました。

ココアを練り込んだビスキュイ生地が、濃厚なチーズといちごの酸味を引き立てます。

特別な季節にふさわしい限定スイーツ

資生堂パーラーが届ける数量限定の「いちごチーズケーキwithココア」と「いちご手焼きチーズケーキwithココア」は、11月25日(火)から販売開始。

ひとくちで広がる甘酸っぱいあまおうとココアの調和が、冬のティータイムを華やかに彩ります。贈り物や自分へのご褒美に、この季節だけの味わいをぜひ楽しんでくださいね♪