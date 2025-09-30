動画配信サービス「YouTube」の広告なしの廉価プラン「YouTube Premium Lite」が日本で提供開始！今後数週間以内に順次利用可能に
Googleの日本法人であるグーグル（以下、Google Japan）は26日、Google傘下のYouTubeが提供している動画配信サービス「YouTube」（ https://youtube.com ）においてより手頃な月額780円（金額はすべて税込）でさまざまなYouTubeの動画を広告なしで楽しめる新しいプラン「YouTube Premium Lite」の試験的提供を日本で2025年9月26日（金）より順次開始するとお知らせしています。
YouTube Premium Liteはゲームやお笑い、料理、学習などの動画を主に広告なしで楽しみたい人向けのプランで、スマートフォン（スマホ）やパソコン（PC）、テレビなどといったさまざまな製品に対応しており、さまざまな動画が広告なしで視聴できますが、音楽コンテンツやショート動画、また検索やサイト内を閲覧する際に広告が表示されることがあります。YouTubeやYouTube Musicにおいて音楽も広告なしで楽しみたい場合やオフライン再生やバックグラウンド再生機能を利用したい場合はYouTube Premiumを契約しなければなりません。
今回、多様な好みに合わせや柔軟な選択肢を提供するために日本でもYouTube Premium Liteの提供を開始し、このサービス拡大はクリエイターやパートナーにとって新たな収益機会を生み出すことにもつながるとしています。また今後もより多くの国・地域においてYouTube Premium Liteの試験的提供を行い、利用者が定額制サービスモデルを最大限に活用できる新しい方法を年内に発表する予定だとしています。なお、同社では今後もより良いサブスクリプションサービスを提供できるよう努めていくとのことです。
