この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「日本人でも簡単にできる！国外脱出を考えている人はこの動画を見てください！」と題した動画で、最新の海外移住トレンドや富裕層が集まる国々について詳しく解説した。宮脇氏は、巷でささやかれる「ドバイはオワコン」との風潮について、「2025年の最新データを見ていないだけ」と断言。「実際にはこの2025年も、ドバイに富裕層が一番集まっているわけなんです」と述べ、具体的なランキングデータをもとにその根拠を示した。



動画では、「ドバイ=バブル崩壊」というネットの一部情報が時系列を無視して語られている現状を指摘。「あたかも現在進行形で語られているものの、実際は2009年のドバイショックの話。今は状況がまったく異なる」と強調した。さらに「今のドバイは富裕層の流入が世界一。それを知らずに『オワコン』と言っている人が多い」と語り、2025年版の最新『ヘンリー・プライベート・ウェルス移住レポート』によれば、アラブ首長国連邦（UAE）が富裕層純流入で世界1位になっていることを紹介。「ビザ取得が簡便で、所得税・キャピタルゲイン税・相続税がゼロ。不動産を8000万円ほど購入するだけで更新可能なゴールデンビザがもらえる安心感が大きい」と、ドバイの富裕層向け制度の魅力を語った。



続けて、2025年に富裕層流入が多い国ランキングを公開。1位アラブ首長国連邦（UAE）、2位アメリカ、3位イタリア、4位スイス、5位サウジアラビア、6位シンガポール、7位ポルトガル、8位ギリシャ、9位カナダ、10位オーストラリアという顔ぶれで、それぞれの国ごとの特徴やビザ・税制のメリットについても詳細にレクチャー。「世界中の富裕層は、自国の安全性や資産保全、家族の暮らしやすさなどを重視し、動いている」と説明した。動画の最後では「今回のランキングと解説が今後の移住や資産戦略に役立つはずです」と動画を締めくくった。