今買って長く使えそうな「優秀ワンピ」→【ハニーズ】に売ってた、、！

季節の変わり目、どんな服を買うか迷う……。そんなときは、今すぐ使えて長く着回せるアイテムを選ぶのが正解かも。そこで今回は、【ハニーズ】から登場している、重ね着しやすいデザインのワンピースをピックアップ。インナー次第でロングシーズン使えて、高コスパなのが嬉しいポイント。テーラードカラーやレース素材など、トレンド大本命のアイテムをお届けします。

クラシカルなムードが漂うジレワンピース

【ハニーズ】「テーラードジレワンピース」\4,980（税込）

テーラードカラーやウエストマークなど、2025年秋冬トレンドをたっぷりと詰め込んだジレワンピース。きちんと感のあるデザインで、一点投入でクラシカルなムードをまとえそうです。ノースリーブワンピースとしてはもちろん、ジレとしても着用できる2WAY仕様で、1枚あれば着こなしのバリエーションが広がるはず。Tシャツと合わせてカジュアルに、袖コンシャスなブラウスでフェミニンに。幅広いテイストのコーデを楽しんで。

プラスワンで鮮度アップ！ 繊細レースワンピ

【ハニーズ】「レースワンピース」\3,480（税込）

今季もレイヤードにはレースアイテムは外せない存在になりそう。このノースリーブワンピースは繊細なレースの柄が美しく、一点投入でフェミニンなムードを演出します。Tシャツやジーンズとのスタイリングに重ねるだけで、即、旬なムードに。シャープなVネックデザインで、顔まわりがすっきり見えるのも魅力的。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Emika.M