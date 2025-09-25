ポケットサイズで4K対応！最強USBハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ケーブル1本の接続で4K/30Hz映像出力が可能なUSB-C接続の5-in-1ハブ「400-HUBCP37BK」を発売した。
■HDMI出力ポート付きのスリムUSB Type-Cハブ
本製品は、HDMI出力ポート付きのスリムUSB Type-Cハブ。シンプルで高級感があり、放熱性に優れたアルミボディを採用している。
HDMI出力は4K/30Hzに対応しており、ソフトウェアのインストール不要で簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できる。USB Type-Cコネクタを採用しており、Type-Cポートを搭載したパソコンや各種デバイスで使用可能だ。
USB 2.0ポートを搭載しており、USB 3.2 Gen1（5Gbps）ポートからのノイズの影響を受けにくく、入力機器の接続に適している。
USB Power Delivery（USB PD）に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能だ。最大PD100W入力に対応し、本製品の消費電力が10Wであるため、パソコンへは最大90Wで給電できる。PD電源接続時は各ポートから最大1.5Aの出力ができる。USBケーブル1本を接続するだけで簡単に使用でき、ドライバーのインストールは不要だ。
大画面で高精細な映像を楽しめる4K出力に対応している。
コンパクトで軽量設計のため、持ち運びに便利である。さまざまな周辺機器と接続でき、在宅勤務やオフィスでの利用、さらに外出先での使用にも最適だ。
USB 3.2 Gen1（5Gbps）に対応しており、大容量データの高速転送が可能である。スマートフォンやタブレットとの接続にも対応しており、幅広いデバイスで活用できる。ポーチやカバンのポケットに収まりやすいスリム形状であり、出張や旅行にも便利だ。
本製品のサイズは幅12.0×奥行2.2×高さ1.3cm、重量は43g。
■ケーブル1本の接続で4K/30Hz映像出力が可能なUSB-C接続の5-in-1ハブ「400-HUBCP37BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・4KのHDMI出力に対応！6in1 USB Type-Cドッキングハブ
・軽い力で位置調整できる！ガススプリング式高耐荷重モニターアーム
・高速・快適動作のハイスペックノートPC！MSI「Cyborg-15-B2RWEKG-5599JP」
・スマホ・パソコンに挿せる！USB Type-C・A両対応のUSBメモリ
・スマホで音声入力、パソコンでAI編集！「AIボイスライター」
■HDMI出力ポート付きのスリムUSB Type-Cハブ
本製品は、HDMI出力ポート付きのスリムUSB Type-Cハブ。シンプルで高級感があり、放熱性に優れたアルミボディを採用している。
HDMI出力は4K/30Hzに対応しており、ソフトウェアのインストール不要で簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できる。USB Type-Cコネクタを採用しており、Type-Cポートを搭載したパソコンや各種デバイスで使用可能だ。
USB 2.0ポートを搭載しており、USB 3.2 Gen1（5Gbps）ポートからのノイズの影響を受けにくく、入力機器の接続に適している。
USB Power Delivery（USB PD）に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能だ。最大PD100W入力に対応し、本製品の消費電力が10Wであるため、パソコンへは最大90Wで給電できる。PD電源接続時は各ポートから最大1.5Aの出力ができる。USBケーブル1本を接続するだけで簡単に使用でき、ドライバーのインストールは不要だ。
大画面で高精細な映像を楽しめる4K出力に対応している。
コンパクトで軽量設計のため、持ち運びに便利である。さまざまな周辺機器と接続でき、在宅勤務やオフィスでの利用、さらに外出先での使用にも最適だ。
USB 3.2 Gen1（5Gbps）に対応しており、大容量データの高速転送が可能である。スマートフォンやタブレットとの接続にも対応しており、幅広いデバイスで活用できる。ポーチやカバンのポケットに収まりやすいスリム形状であり、出張や旅行にも便利だ。
本製品のサイズは幅12.0×奥行2.2×高さ1.3cm、重量は43g。
■ケーブル1本の接続で4K/30Hz映像出力が可能なUSB-C接続の5-in-1ハブ「400-HUBCP37BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・4KのHDMI出力に対応！6in1 USB Type-Cドッキングハブ
・軽い力で位置調整できる！ガススプリング式高耐荷重モニターアーム
・高速・快適動作のハイスペックノートPC！MSI「Cyborg-15-B2RWEKG-5599JP」
・スマホ・パソコンに挿せる！USB Type-C・A両対応のUSBメモリ
・スマホで音声入力、パソコンでAI編集！「AIボイスライター」