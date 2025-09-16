トヨタ新「ヴォクシー」発表！ “300万円”超えの「大人気ミニバン」何が変わった？ 斬新大口顔の「3列ミニバン」登場

新ヴォクシー何が違う？

2025年9月2日、トヨタは「ヴォクシー」の一部改良モデル発表しました。

ヴォクシーは、2001年に初代が登場したミニバンです。広い室内空間と使い勝手を両立した設計を備え、ファミリー向けモデルとして展開されてきました。兄弟車の「ノア」とあわせて、ミニバン市場を代表する存在です。

新ヴォクシー何が違う？

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新「ヴォクシー」を画像で見る（44枚）（30枚以上）

現行モデルは2022年1月に発売された4代目。ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mmで、ホイールベース2850mmに設定されています。

エクステリアは、先鋭かつ独創的なスタイルを追求。フロントは、ラウンディッシュな薄型アッパー部と分厚くスクエアなロア部の組み合わせによってコントラストの強い立体構成と個性的なグラフィックを実現。さらに、怪しく光る特徴的なフロント／リアランプによって夜でもその存在感を強調します。

インテリアは、ブラックアウトしたスリムなフロントピラーや水平基調で低くワイドに構えたインストルメントパネル、ドアトリムに加え、アシストグリップやエアコン吹き出し口など機能的に配列したルーフ周りが、スッキリとした見晴らしの良い開放的空間を実現しています。

パワートレインは、1.8リッター直列4気筒DOHCエンジン（2ZR-FXE）を採用した新世代ハイブリッドシステムもしくは、2リッターダイナミックフォースエンジン（M20A-FKS）にDirect Shift-CVTの組み合わせです。

また、衝突回避支援や車線維持支援などが含まれた「トヨタセーフティセンス」が全車に搭載されているなど、高い安全性能もほこります。

では、今回の一部改良ではどのような点が変わったのでしょうか。

もっとも大きく変わったのは、装備とカラー展開です。

まず、安全機能の強化として「ブラインドスポットモニター」「安心降車アシスト」「パーキングサポートブレーキ」が全車に標準装備されました。

くわえて、駐車支援システムの制御も改良され、後退時の操作がより安定したものになったといいます。

さらに、ボディカラーでは、「マッシブグレー」「スパークリングブラックパールクリスタルシャイン」が廃止となり、「プラチナホワイトパールマイカ」「アティチュードブラックマイカ」「メタルストリームメタリック」「グリッターブラックガラスフレーク」の4色のラインアップとなりました。

そのほかにも、インフォテインメント機能や快適装備の見直しにくわえて、オプションとして外部給電アタッチメントが追加されています。

これらの改良によって、日常での使いやすさと安全性が強化され、幅広い利用シーンに対応する仕様が整えられたようです。

なお、販売価格（消費税込み）はベースグレードとなる「S-G」が303万5000円から、上位グレードとなる「S-Z ハイブリッドE-Four」が394万5000円からとなっています。