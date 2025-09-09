サンワサプライ、ガスを使わない電動式で安全かつ環境に配慮したエアダスター「CD−ADE8BK」を発売
サンワサプライは、ガスを使わない電動式で、安全かつ環境に配慮したエアダスター「CD−ADE8BK」を発売する。
風量ダイヤルによる無段階調整と3種類のノズル付属、長時間連続使用に対応した設計で、パソコン内部や精密機器の細部まで手軽にクリーニングできる。AC電源接続のため、風力が強く、電池切れやバッテリー劣化の心配をせず使用できる。
電動エアダスター（AC電源）は、AC電源式で最大風速42m／sを誇るハイパワーなエアダスター。圧倒的な風力で、溜まったホコリやゴミを一気に吹き飛ばせる。手元の調節ダイヤルで風力を無段階で調整でき、用途に合わせてそよ風や強風を使い分けられる。充電式のエアダスターに比べてさらに風力が強く、缶タイプのように冷えて風力が弱くなる心配もないAC電源タイプ。最大15分連続噴射が可能となっている。ノズルが3種類付属しており、場所に合わせて使い分けができる。あらゆる方向に噴射しやすい形状。風量が調整でき、3種のノズルも付属しているので、エアコンや掃除機のフィルターのお手入れや空気入れなど様々な場面で役立つ。高い場所やコンセントから離れた場所でも届きやすい、約3mの長いコードを採用している。エアコンや棚の上、天井付近の掃除に最適だとか。フィルターは手でつまむだけで簡単に着脱できる。
［小売価格］1万1000円（税込）
サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp