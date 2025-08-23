日産が“超ワイルド”な「新型エクストレイル」発表！ 元祖“タフギア”に新登場の斬新モデル「ロッククリーク」がスゴイ！ ド迫力×パワフル感の「ゴツ仕様」は9月18日発売！

日産が“超ワイルド”な「新型エクストレイル」発表！

2025年8月21日、日産はミドルサイズSUV「エクストレイル」にマイナーチェンジを施した新型モデルを発表しました。

同時に派生モデルとなる「ロッククリーク」というバリエーションも新たに加わっています。

果たしてロッククリークとは一体どのようなモデルなのでしょうか。

新型エクストレイル ロッククリークをひとことで言えば「よりタフギア感を増したエクストレイル」です。

エクストレイルには、これまで「エクストリーマーX」というタフ仕様が用意されていましたが、今回のマイナーチェンジで廃止。

そのポジションに入ってきたモデルがロッククリークだと説明すれば、立ち位置がイメージしやすいでしょう。

“エクストリーマーXの発展版”と言っていいもいいですね。

では、従来のエクストリーマーXと新仕様のロッククリークでは何が違うのか。それはタフさの主張が全く違うのです。

たとえばフロントバンパーのデザイン。エクストリーマーXはノーマル＋α程度の仕立てでしたが、ロッククリークとはノーマルとは全くデザインが違います。

専用のバンパーはヘッドライト下の黒い部分が強調され、まるで無塗装樹脂バンパーのような意匠に仕上がっています。

また、グリルもピックアップトラックのような力強い雰囲気で、標準エクストレイルとの違いは一目瞭然。

バンパー下にある赤いアクセントは、まるでけん引フックのようにも見えますね。

このように、見るからに強そうなオーラを放っているロッククリークは「もっとワイルドなエクストレイルが欲しい！」という人のために生まれた新仕様というわけです。

また19インチの大径ホイールもロッククリーク専用で、235／55サイズのタイヤを組み合わせて足元を引き締めます。

キャニオンベージュをメインにルーフをブラックとしたロッククリーク専用のボディカラーも、野性味あふれる雰囲気によって迫力を引き立てます。

ちなみにボディカラーは、他にも6種類設定されています。

新型「ロッククリーク」はインテリアも魅力的！

インテリアの注目点はなんといっても、エクストレイルらしい「防水シート」にあります。

これは水をはじくだけでなく、「汚れたら水拭きすれば大丈夫」という手入れのしやすさが魅力的。

アウトドアレジャーとの親和性が高く、飲み物や食べ物をこぼしがちな小さな子供のいるファミリーにも最適と言える機能です。

そんな防水シートがロッククリークには標準装備となり、また運転席と助手席には電動調整機能を搭載。

装備面でいえば、電動テールゲートの標準採用されるのも実用的で嬉しいところです。

一方で、標準車との違いは内外装のみとなっており、メカニズムまでは及んでいません。

このロッククリークのように野性味あふれるモデルと言えば、スバルが北米で展開している「ウィルダネス」シリーズを連想しますし、雰囲気も似ています。

しかし、サスペンション変更やリフトアップまで実施して悪路走破性を高めているウィルダネスに比べると、ロッククリークはそこまでやっていないのが大きな違い。

つまりトヨタ「RAV4」のタフギヤグレード「アドベンチャー」くらいの感覚と考えれば良いでしょう。

そんな新型エクストレイル ロッククリークは、シート配置に「2列／5人乗り」と「3列／7人乗り」を設定し、駆動方式は4WDのみ。

車両価格（消費税込）は、2列シート仕様が475万6400円で、3列シート仕様が488万6200円となっているので、通常モデルの中間グレード「X e-4ORCE（4WD）」と比較すると、約40万円アップと言えます。

「力強いスタイルのエクストレイルが欲しい！」という人にとって、選択肢はロッククリーク一択となるでしょう。

※ ※ ※

ところでこの新型エクストレイル ロッククリークの車両自体は日本生産となりますが、商品企画という面においては北米からの逆輸入です。

“ロッククリーク”という仕様は、北米向けの大型SUV「パスファインダー」の先代モデルで初登場。

現在はエクストレイルの北米向け兄弟車である「ローグ」にも設定されており、同車の販売台数のうち約3割がロッククリークと高い人気を誇る仕様なのです。

ローグは2024年に25万台弱を販売した人気モデルなので、そのうち約3割がロッククリークと聞くと、驚きですね。