Photo: Haruki Matsumoto

夜の散歩やランニングでは交通事故対策として存在感を高めることが重要ですが、いわゆる“ 反射材”ってダサいイメージがありませんか？

そんな認識を覆してくれるかもしれないのが、交通安全のプロでもある警備会社が開発した「オーロラ反射マルチポケットサコッシュ」。日中はシンプルで使い勝手のいいサコッシュが、夜間には高い反射性能とユニークな反射光で夜道での視認性を格段にアップできるんです。

サンプルを試させてもらったところ、ファッションのアクセントとしても機能するおもしろいバッグでしたので皆さんにもご紹介しておきます。

夜と交通のプロが開発

Photo: Haruki Matsumoto

こちらが「オーロラ反射マルチポケットサコッシュ」。

フワッとしたギャザー感も特徴的ですが、明るい場所で見るとシンプルなミニバッグ（サコッシュ）というのが第一印象。

Image: KEIBEADS

生み出したのはバッグメーカーでなく警備会社。夜間の交通安全ノウハウをベースに特許取得の再帰性反射材を使って製品化。

一般的な反射材は光が分散しますが、本製品は光源に対してほぼ真っ直ぐに光が返るので自動車やバイクのドライバーにしっかりとアピールできるのがポイントだそう。

わずかな光で違和感マシマシの反射

※ 光源：iPhone 16 標準ライト / カメラとの距離：約3m Photo: Haruki Matsumoto

早速使ってみたましたが、夜道では心もとないスマホライトでも抜群の反射光を実現。普段目にしないオーロラ色ということも相まって、バッグ部分だけがCGのように浮かび上がって違和感がスゴい……。

なお、再帰反射の特性上どの角度から見ても写真のように光るのではなく、あくまで光源付近から見た場合にパリピ仕様という点にはご注意を。

※ 光源：iPhone 16 標準ライト / カメラとの距離：約10m Photo: Haruki Matsumoto

同じスマホライトで約10m離れてもオーロラ反射が確認できました。

もちろんこのバッグだけで完全に安全とは言えませんが、バッグがあることで視認性アップや注意喚起には繋がるのは事実。むしろバッグが無いと存在感がほぼゼロなので、夜道の危険性が理解できますね。

ミニバッグとしても十分に優秀

Photo: Haruki Matsumoto

ユニークに光るだけが機能ではなく、普段使いのミニバッグとしても優秀なのが本製品のポイント。

左右2ヶ所のメインポケットにはスマホや財布に加えてイヤホンなどの小物もしっかりと収納できるので、休日の身軽なお出かけや旅行先での散策用としても活用できますよ。

Photo: Haruki Matsumoto

真ん中は貫通タイプのフリー収納。ジッパーを開けるとメッシュ生地でつながったスペースになるので、

Photo: Haruki Matsumoto

ペットボトルや折りたたみ傘なども収納可能。夏なら日傘、春秋には薄手のアウターなどを脱いでフックといった感じで使えます。

夜間の散歩やランニングをする人には安全も追加してくれるバッグなので、ぜひ試してみてください。おトクな先行セール価格も含め、詳しくは下のリンクからどうぞ！

