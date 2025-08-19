重い女だな…彼氏にゲンナリされてしまうLINE７パターン
彼氏からLINEの返信が来ないことで、不安になってしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、返信してくれない彼氏に対するLINE内容によっては、「重い女だ」と思われる恐れがあります。では実際に、どのようなLINEを送ると、重い女というレッテルを貼られるのでしょうか。そこで今回は、「重い女だな…彼氏にゲンナリされてしまうLINE７パターン」を紹介させていただきます。
【１】返信がないのに、何通もLINEを送る。
彼氏から返信がないことで、不安な気持ちとなり、何通も連続してLINEを送るパターンです。しつこくLINEを送ることで、彼氏に、「すぐに返信しなければならない」というプレッシャーを与えることになります。忙しくて返信できない可能性もあるので、気長に待つことも必要でしょう。
【２】「今、忙しいの？」
返信が来ない理由を確かめるために、「今、忙しいの？」というLINEを送るパターンです。このようなLINEによって、彼氏は急かされている印象を受け、すぐに返信することを強制されているように感じてしまいます。なお、忙しさについて聞くよりも、彼氏の体調を心配するLINEを送った方が、好印象を残せるでしょう。
【３】「今、何をしているの？」
休みの日にも関わらず、LINEの返信が来ないときのLINEです。「今、何をしているの？」というLINEによって、行動を監視しているような印象を覚え、全てのことを共有したがる「重い女」と思われる可能性があります。細かいことは聞かず、彼氏を自由に行動させる広い心を持っても良いでしょう。
【４】「なんでLINEをくれないの？」
LINEの返信がないことを問いただすパターンです。返信する義務が発生しているように感じさせ、彼氏をウンザリさせてしまいます。LINEの返信をしない理由よりも、「LINEが来なくて寂しい」など、自分の感情を伝えることで、彼氏が「悪いことをしたかな・・・」と反省するなど、彼氏の心に響くかもしれません。
【５】「さみしい」という文字のみ
「さみしい」という文字のみを送るパターンです。シンプルな文字は、ときとして大きな印象を与えます。少ない情報から、様々なことを読み取り、彼氏を心配させてしまいます。心配を繰り返すことで、「いつも気にかけてあげなければならない重い女・・・」と思われる恐れがあります。
【６】「次はいつ会える？」
返信が来ないことで不安となり、彼氏の愛情を確かめようとして、次のデートについて催促をするLINEを送るパターンです。デートの催促することで、彼氏に束縛されているような印象を与えます。彼氏と会うことを楽しみにする気持ちも分かりますが、返信が来ないときには、強引にデートの催促をしない方が良さそうです。
【７】「返信しなくても大丈夫だから」
返信が来ない彼氏の気を引くため、「返信しなくても大丈夫だから」と送るパターンです。このようなLINEは、彼氏にかえってプレッシャーを与え、「すぐに返信してあげないとイジける重い女・・・」と思われる可能性があります。
彼氏からLINEの返信がないとき、送ったことのあるセリフはあったでしょうか。また、今回紹介したもの以外に、「重い女だ・・・」と思われるLINEの内容があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。
