おしゃれな大人は“ブラウン色”！【GU】40・50代の垢抜け♡「サマ見えコーデ」

今季のトレンドカラーとして注目を集めているブラウン。上品かつ柔らかい雰囲気に見せながら旬顔に仕上げてくれるブラウンのアイテムは、ミドル世代の垢抜けに一役買ってくれるはず。今回は【GU（ジーユー）】の人気スタッフさんを参考に、ブラウンを上手く使ったサマ見えコーデをご紹介。この夏はブラウンを主役にした、ワンランク上の着こなしを楽しんで。

ワンカラーコーデは濃淡を効かせてメリハリを

重たく見えがちな濃いめのブラウンも、透け感のあるメッシュトップスなら涼しげな印象に。縦ラインを強調させるセンタープレス入りのパンツを投入すれば、一気に大人ムードが漂います。ワンカラーで野暮ったく見えないよう、濃淡を効かせてメリハリをつけるのがポイント。スカーフを腰巻きにして遊び心をプラスすると、グンと着映え感がアップ◎

カーディガンを投入してアンサンブル風に

カジュアルながらもきれい見えが狙えるブラウンのボトルネックTシャツ。似た色味のカーディガンを肩掛けにすると、アンサンブル風のこなれた着こなしに。優雅にくびれたシルエットが美しいマキシ丈スカートを投入すれば、大人の余裕を感じる上品コーデの完成。パイソン柄のベルトが、ほんのり辛口なエッセンスになります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M