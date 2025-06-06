É¹²Ï¤Î39%¤¬¤¹¤Ç¤Ë¾Ã¼º³ÎÄê¡£¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï¡Ö0.1ÅÙ¡×¤Î°ã¤¤¤Ç±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¤¿¤«¤¬0.1ÅÙ¡£¤µ¤ì¤É0.1ÅÙ¡£
ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤á¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÉ¹²Ï¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹ñºÝÅª¤Ê²Ê³Ø¼Ô¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¾×·âÅª¤ÊÌ¤Íè¤ò¼¨¤¹¸¦µæ·ë²Ì¤ò²Ê³Ø»ïScience¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É¹²Ï¤Î¾Ã¼º¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³¤Î·Ê´Ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³¤ÌÌ¤Î¾å¾º¤ä¿å»ñ¸»¤Î¸Ï³é¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊ¸²½¤äÊë¤é¤·¤ÎÊø²õ¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤ÊÉé¤ÎÏ¢º¿¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
39¡ó¤ÎÉ¹²Ï¤¬¤¹¤Ç¤Ë¾Ã¼º³ÎÄê
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤¤¤Þ¤¹¤°²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ð¤ò»ß¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃÏµå¾å¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÉ¹²Ï¤Î39¡ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ò¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë±¿Ì¿¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï²áµî1À¤µª¤ÇÀ¤³¦Ê¿¶Ñµ¤²¹¤¬1.2ÅÙ¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢11.3cm¤Î³¤ÌÌ¾å¾º¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤¬¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¤ä¥«¥Ê¥À¤ÎÉ¹²Ï¤Ç¡¢¸½ºß¤Î²¹ÃÈ²½¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â75%¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍ»²ò¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¢¥ë¥×¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥«¥Ê¥À¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥í¥Ã¥¡¼»³Ì®¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÉ¹²Ï¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¶¨Äê¤ÎÌî¿´Åª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë2ÅÙ¤Îµ¤²¹¾å¾º¤Ç¡¢¤Û¤Ü¤Û¤ÜÁ´Éô¾Ã¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÏÀî¤ÎÎ®°è¤Ç²¿²¯¤â¤Î¿Í¡¹¤Ë¿å¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Þ¥é¥äÃæÉô¤ÈÅìÉô¤Ç¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬2ÅÙ¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÉ¹²Ï¤Î75%¤ò¼º¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ê¿¶Ñµ¤²¹¤Ï2ÅÙ¤É¤³¤í¤«2.7ÅÙ¾å¾º¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê3ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤â¤·¤âÀ¤³¦Ê¿¶Ñµ¤²¹¤¬2.7ÅÙ¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢É¹²Ï¤Ï¸½ºß¤Î¼ÁÎÌ¤Î24%¤·¤«»Ä¤é¤º¡¢23cm¤Î³¤ÌÌ¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤â¤·¤âµ¤²¹¾å¾º¤ò¥Ñ¥ê¶¨Äê¤ÎÌî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë1.5ÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢É¹²Ï¤Î53%¤¬²ò¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ä¤ê¡¢³¤ÌÌ¾å¾º¤â14cm¤Ç¤¹¤à¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É¹²Ï¤¬²ò¤±¤ÆÎ®¤ì½Ð¤·¤¿¿å¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¼þÊÕÃÏ°è¤ä¡¢³¤ÌÌ¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë±è´ßÃÏ°è¤ÎÀøºßÅª¤ÊÈï³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¯¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÑ²½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥Î¡¼¥¶¥ó¥Ö¥ê¥¢Âç³Ø¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤ÎAndrew Shepherd»á¤Ï¡¢¸¦µæ¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
Ž¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢²¾¤Ëº£¤¹¤°²¹ÃÈ²½¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É¹²Ï¤ÎÍ»²ò¤Ï²¿À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¯¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³¶¤òÄÌ¤·¤Æ·àÅª¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²½ÀÐÇ³ÎÁ¤òÇ³¤ä¤·Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢»³¤Î·Ê´Ñ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦Ž£
Ž¢¤¿¤Ã¤¿0.1ÅÙŽ£¤¬É¹²Ï¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ë
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÈÆî¶Ë¤ÎÉ¹¾²¤ò½ü¤¯20Ëü°Ê¾å¤ÎÉ¹²Ï¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢8¼ïÎà¤ÎÉ¹²Ï¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤Æº£¸å¿ôÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊÑ²½¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ¤²¹¤¬0.1ÅÙ¾å¾º¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡¢Ìó2¡ó¤ÎÉ¹²Ï¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ž¢¤³¤Î¸¦µæ¤ÎÆÃ¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅÀ¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬0.1ÅÙ¾å¾º¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤»¤¿¤³¤È¤Ç¤¹Ž£¤È¡¢¶¦Æ±É®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ö¥ë¥Ã¥¯Âç³Ø¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤ÎLilian Schuster»á¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎŽ¢¤¿¤Ã¤¿0.1ÅÙŽ£¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢É¹²Ï¤Î¾Ã¼ºÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¿å»ñ¸»¤äÀ¸ÂÖ·Ï¡¢´Ñ¸÷»º¶È¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸²½¤Þ¤Ç¤âº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ž¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½¤Î¿Ê¹Ô¤ò0.1ÅÙ¤Ç¤âÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±É¹²Ï¤Î¾Ã¼º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¿Í¡¹¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹Ž£¤ÈSchuster»á¤Ï¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ó¤¤Â¸ºß¤ÎÉ¹²Ï¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿È¶á¤Ê¥³¥¹¥È
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢É¹²Ï¤Ï±ó¤¤»³±ü¤Î¼«Á³¸½¾Ý¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢³¤ÌÌ¾å¾º¤Î25¡ó¤ÏÉ¹²Ï¤ÎÍ»²ò¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢±è´ßÉô¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ÎËÉºÒ¥³¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¼«Í³Âç³Ø¤ÎÉ¹²Ï³Ø¼Ô¤Ç¡¢¸¦µæ¤Î¶¦Æ±¼ç¼¹É®¼Ô¤òÌ³¤á¤¿Harry Zekollari»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ž¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÇÉ¹²Ï³Ø¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¤¤¤Ä¤â¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Åú¤¨¤Ï¡Ø³¤ÌÌ¾å¾º¡Ù¤Ç¤¹¡£ÃÏµå¾å¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ÇÉ¹²Ï¤¬²ò¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»³¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿±è´ßÃÏ°è¤Î¸î´ß¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹Ž£
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ó¤¤¾ì½ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ì¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤ÏŽ¢¤¤¤ÞŽ£
¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢É¹²Ï¤ÎÌ¤Íè¤¬¤Þ¤À´°Á´¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½Ò¤ÎZekollari»á¤âÉ¹²Ï¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
Ž¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂ¿¤¯¤ÎÉ¹²Ï¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ìî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤ÎÉ¹²Ï¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£É¹²Ï¤ÏÈþ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿å¤Î¶¡µë¤ä³¤ÌÌ¿å°Ì¤ÎÄ´À°¡¢´Ñ¸÷¡¢¿åÎÏÈ¯ÅÅ¡¢Àº¿ÀÅª²ÁÃÍ¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž£
¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥á¥í¥óÂç³ØÅÚÌÚ¡¦´Ä¶¹©³Ø²Ê¤Î½Ú¶µ¼ø¤Ç¡¢ËÜ¸¦µæ¤Î¶¦Æ±¼¹É®¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëDavid Rounce»á¤â¡¢É¹²Ï¤Î¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
Ž¢¸½ºßµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¹²Ï¤ÎÍ»²ò¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë²¹ÃÈ²½¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ»ä¤¿¤Á¤¬²¼¤¹·èÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿å»ñ¸»¤ä³¤´ßÀþ¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ÎÌ¤Íè¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹Ž£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ì¤ÐÉ¹²Ï¤Ï²ò¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¤â¡¢ÅÚÃÏ¤â¡¢Ê¸²½¤â¡¢Ì¿¤µ¤¨¤â¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ò¤¿¤Ã¤¿0.1ÅÙ¤Ç¤âÄã¤¯ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±³Î¼Â¤ËÉ¹²Ï¤Î°ìÉô¤¬¼º¤ï¤ì¤º¤Ë¤¹¤ó¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÀøºßÅª¤ÊÈï³²¤«¤é¼é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ž¢¤É¤¦¤»²¿¤ò¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ž£¤È¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ž¢¼¡¤Î0.1ÅÙ¤Î¾å¾º¤òËÉ¤°¤¿¤áŽ£¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ô½½Ç¯¸å¤Î»ä¤¿¤Á¼«¿È¡¢¤½¤·¤Æ¿ôÉ´Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Source: Phys.org, The Guardian, EurekAlert!
Reference: Zekollari et al. 2025 / Science