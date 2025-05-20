Â¦¼¼¤òÁ´°÷ÄÉÊü¡ª»äÊ¢¤òÈî¤ä¤·¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤â¡ªÆüËÜ»°Âç°½÷¤Î¤Ò¤È¤ê¡ÖÆüÌîÉÙ»Ò¡×¤Î°Ç¤Ã¤×¤ê¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
±Êµý12Ç¯¡Ê1440Ç¯¡Ë¡¢¼¼Ä®ËëÉÜ¤¬³«ïó¤·¤Æ2Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢ÂÍø¾·³²È¤È¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿Ì¾Ìç¡¦ÆüÌî²È¤Ë1¿Í¤Î¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖÉÙ»Ò¡×¡£
16ºÐ¤Ç¼¼Ä®ËëÉÜÂè8Âå¾·³¡¦ÂÍøµÁÀ¯¤ÎÀµ¼¼¤È¤Ê¤ëÆüÌîÉÙ»Ò¡Ê¤Ò¤Î¤È¤ß¤³¡Ë¤½¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¤Î¤Á¤ËÆüËÜ»°Âç°½÷¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÌîÉÙ»Ò¤ÏÇ¡²¿¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ»Ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë°½÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¹ç¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö¢
¼Â¤ÎÂ©»Ò¤òÆÇ»¦µ¿ÏÇ¡ªÀï¹ñ»þÂå¡¢¡È±ü±©¤Îµ´É±¡È¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ã¤¿¡ÖµÁÉ±¡×¤ÏËÜÅö¤Ë°½÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Í³½ïÀµ¤·¤¤ÆüÌî²È
ÆüÌîÉÙ»Ò¤Ï¹¯Àµ¸µÇ¯¡Ê1455Ç¯¡Ë8·î27Æü¤Ë16ºÐ¤Ç8Âå¾·³¡¦µÁÀ¯¤Ë²Ç¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÌî²È¤Ï¸µ¤ò¤¿¤É¤ì¤ÐÆ£¸¶²È¤Î·ÏÉè¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ëÍ³½ïÀµ¤·¤¤²ÈÊÁ¤Ç¡¢¼¼Ä®»þÂå¤ËÆþ¤ë¤ÈÂÍø¾·³²È¤È¿ôÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±ïÁÈ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÉÙ»Ò¤¬ÂÍø¾·³²È¤Ë²Ç¤¤¤À»ö¤â·è¤·¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤ÎµÁÀ¯¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë½Å»Ò¤Î½Ð¿È¤âÆ±¤¸ÆüÌî²È¤Ç¡¢Èà½÷¤ÏÉÙ»Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÁÊì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂç½ÇÊì¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤Î»à¤ÇÂ¦¼¼¤òÄÉÊü¡ª
·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÙ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»Ò¶¡¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤êÂ¦¼¼¤¿¤Á¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¬¡£µ¤¤Î¶¯¤¤ÉÙ»Ò¤Ï¤â¤¦¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¼»ÅÊ¤Î²Ð¥á¥é¥á¥é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
·ëº§¤·¤Æ3Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿Ä¹Ï½3Ç¯¡Ê1459Ç¯¡Ë1·î9Æü¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÂÔË¾¤ÎÂè1»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã²¤Èá¤·¤ó¤ÀÉÙ»Ò¤Ï¡¢°¦Â©¤Î»à¤òµÁÀ¯¤ÎÆýÊì¤Ç¤¢¤ëº£»²¶É¡Ê¤¤¤Þ¤Þ¤¤¤ê¤Î¤Ä¤Ü¤Í¡Ë¤¬¼ö¤¤¤ò³Ý¤±¤¿¤»¤¤¤À¤È¸À¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤òÈüÇÊ¸Ð²Åç¤ËÎ®ºá¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ïº£»²¶É¤ÏµÁÀ¯¤ÎÆýÊì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µÁÀ¯¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¤Ï°¦¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¡¢ÉÙ»Ò¤Ï¸µ¡¹º£»²¶É¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¡¢ÂÔË¾¤ÎÄ¹ÃË¤Î»à¤ËºÝ¤·¤ÆÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ÉÙ»Ò¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤ò°ú¤Îö¤«¤ì¤¿º£»²¶É¤ÏÎ®·ºÃÏ¤ËÎ®¤µ¤ì¤ëÅÓÃæ¤Ç¼«»¦¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÉÙ»Ò¤Ï¤½¤ì¤ËË°¤Â¤é¤º¡¢µÁÀ¯¤ÎÂ¦¼¼4¿Í¤âÄÉÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»Ò¤Î°½÷Àâ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡¦¡¦¡¦¡£
±þ¿Î¤ÎÍð¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤ÏÉÙ»Ò¤Î¹ÔÆ°¡ª¡©
¼¼Ä®»þÂå¤Î±þ¿Î¸µÇ¯¡Ê1467Ç¯¡Ë¤«¤éÊ¸ÌÀ9Ç¯¡Ê1478Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó11Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤¿±þ¿Î¤ÎÍð¤Ç¤¹¡£ºòº£ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤ÏÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àï¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¤ÏÁ´°è¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²õÌÇÅª¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢¸«¤ë±Æ¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î±þ¿Î¤ÎÍð¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¡¢ÉÙ»Ò¤ÎÌîË¾¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Äï¤Ë¾·³¿¦¤ò¾ù¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡Ä¡ª
ÉÙ»Ò¤ÎÉ×¡¢¼¼Ä®ËëÉÜÂè8Âå¾·³¡¦ÂÍøµÁÀ¯¤Ï29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤Õ¤È¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÙ»Ò¤È¤Î´Ö¤ËÁ´Á³»Ò¶¡¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢²¶¡¢¤½¤í¤½¤íÄï¤Ë¾·³¿¦¾ù¤Ã¤Æ±£µï¤·¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¡£
µÁÀ¯¤ÎÄï¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ©Ìç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤êÅö½éµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÁÀ¯¤Ï¡Ö¤â¤·²¶¤Ëº£¸åÃË¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢¾·³¿¦¤Ï·Ñ¤¬¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤Èµ¯ÀÁÊ¸¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤ÆÄï¤òÀâÆÀ¡£·»¤ÎÇ®°Õ¤ËÆ°¤«¤µ¤ì¡¢Äï¤Ï´ÔÂ¯¤·¤ÆÂÍøµÁ»ë¤ÈÌ¾¤ò²þ¤á¡¢¾·³¤ò·Ñ¤°½àÈ÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉÙ»ÒÃË»Ò½Ð»º¡ª
¤È¤³¤í¤¬¤É¤Ã¤³¤¤¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¶Ã¤¤Î¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉÙ»Ò¤¬µÁÀ¯¤Î»Ò¶¡¤òÇ¥¿±½Ð»º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤Ê¤ó¤ÈÂÔË¾¤ÎÃË¤Î»Ò¡ª²Ä°¦¤¤Â©»Ò¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢ÉÙ»Ò¤Ë¤à¤¯¤à¤¯¤ÈÌîË¾¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î»Ò¤òÀäÂÐ¤Ë¾·³¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ä¡ª¡×
¤Þ¤¢1¿Í¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ÐÅöÁ³¤Î»×¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢´ÔÂ¯¤Þ¤Ç¤·¤Æ¾·³¤ò·Ñ¤°½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Äï¡¦µÁ»ë¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¡ª¡©º£¹¹²¿¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¡©¡×
¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¡£¤³¤Á¤é¤â°ìÊâ¤â¾ù¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ä¤¬¤Æ±þ¿Î¤ÎÍð¤Ø
µÁ»ë¤ÏÉð¾¡¦ºÙÀî¾¡¸µ¤ò¸å¤í½â¤Ë¡¢ÉÙ»Ò¤ÈÂÐÎ©»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÎÉÙ»Ò¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î²Ä°¦¤¤Â©»Ò¡¢µÁ¾°¤ò¾·³¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»³Ì¾½¡Á´¤È¤¤¤¦Éð¾¤ËµÞÀÜ¶á¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÂÍøµÁ»ë¤ò¼¡´ü¾·³¤Ë¿ä¤¹ºÙÀî¾¡¸µÇÉVSÂÍøµÁ¾°¤ò¼¡´ü¾·³¤Ë¿ä¤¹»³Ì¾½¡Á´ÇÉ¤È¤¤¤¦¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÂÐÎ©¹½¿Þ¤¬´°À®¡£¤³¤ÎÂÐÎ©¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï±þ¿Î¤ÎÍð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢±þ¿Î¤ÎÍð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¸¶°ø¤ÏÉÙ»Ò¤Î¶²¤í¤·¤¤ÌîË¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ò¼á¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏµÁ¾°¤¬9Âå¾·³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÙ»Ò¤ÎÌîË¾¤Ï³ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¯¤ï¤Ð¤é¤¯¤ï¤Ð¤é¡£
¼¡²ó¡¢¡Ú¸åÊÔ¡Û¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£