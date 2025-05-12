ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の第70弾となる『今日、好きになりました。マクタン編』が2025年5月12日より放送開始だ。

参考：【写真】『今日好き マクタン編』メンバー一覧

『今日、好きになりました。マクタン編』では、継続メンバー1人、新規メンバー9人が参加。今回の旅は2泊3日で、現役高校生たちが"運命の恋と青春の修学旅行"に飛び出し、運命の恋を見つけていく。

・『今日、好きになりました。マクタン編』参加メンバー

けんめい（鳥栖賢明）

学年：高校3年出身：佐賀県身長：171cm告白された人数：2人告白した人数：1人恋愛経験：2人

かなと（河村叶翔）

学年：高校3年出身：埼玉県身長：180cm告白された人数：10人告白した人数：3人恋愛経験：3人

しゅん（吉川竣）

学年：高校3年出身：東京都身長：168cm告白された人数：4人告白した人数：2人恋愛経験：2人

そうし（増本蒼士）

学年：高校3年出身：広島県身長：174cm告白された人数：6人告白した人数：2人恋愛経験：2人

はると（今井暖人）

学年：高校2年出身：東京都身長：172cm告白された人数：6人告白した人数：0人恋愛経験：0人

もか（代田萌花）

学年：高校1年出身：広島県身長：161cm告白された人数：0人告白した人数：0人恋愛経験：0人

さら（永瀬さら）

学年：高校3年出身：神奈川県身長：163cm告白された人数：15人告白した人数：0人恋愛経験：4人

ひな（長浜広奈）

学年：高校2年出身：東京都身長：160cm告白された人数：8人告白した人数：0人恋愛経験：2人

ねね（時田音々）

学年：高校2年出身：千葉県身長：152cm告白された人数：12人告白した人数：0人恋愛経験：3人

りのん（相塲星音）

学年：高校2年出身：群馬県身長：160cm告白された人数：4人告白した人数：0人恋愛経験：1人

（文＝リアルサウンドテック編集部）