『今日好き マクタン編』放送スタート 継続メンバー＆新規メンバーのプロフィールを紹介
ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の第70弾となる『今日、好きになりました。マクタン編』が2025年5月12日より放送開始だ。
『今日、好きになりました。マクタン編』では、継続メンバー1人、新規メンバー9人が参加。今回の旅は2泊3日で、現役高校生たちが"運命の恋と青春の修学旅行"に飛び出し、運命の恋を見つけていく。
・『今日、好きになりました。マクタン編』参加メンバー
けんめい（鳥栖賢明）
学年：高校3年出身：佐賀県身長：171cm告白された人数：2人告白した人数：1人恋愛経験：2人
かなと（河村叶翔）
学年：高校3年出身：埼玉県身長：180cm告白された人数：10人告白した人数：3人恋愛経験：3人
しゅん（吉川竣）
学年：高校3年出身：東京都身長：168cm告白された人数：4人告白した人数：2人恋愛経験：2人
そうし（増本蒼士）
学年：高校3年出身：広島県身長：174cm告白された人数：6人告白した人数：2人恋愛経験：2人
はると（今井暖人）
学年：高校2年出身：東京都身長：172cm告白された人数：6人告白した人数：0人恋愛経験：0人
もか（代田萌花）
学年：高校1年出身：広島県身長：161cm告白された人数：0人告白した人数：0人恋愛経験：0人
さら（永瀬さら）
学年：高校3年出身：神奈川県身長：163cm告白された人数：15人告白した人数：0人恋愛経験：4人
ひな（長浜広奈）
学年：高校2年出身：東京都身長：160cm告白された人数：8人告白した人数：0人恋愛経験：2人
ねね（時田音々）
学年：高校2年出身：千葉県身長：152cm告白された人数：12人告白した人数：0人恋愛経験：3人
りのん（相塲星音）
学年：高校2年出身：群馬県身長：160cm告白された人数：4人告白した人数：0人恋愛経験：1人
（文＝リアルサウンドテック編集部）