The Tabelog Award 2025の「Best New Entry」受賞店をご紹介！ 寿司界のニュースターが誕生！ 女性職人による、優しい寿司

2025年1月29日に発表された「The Tabelog Award 2025」。初めてノミネートされた店舗の中でも特に「食べログユーザーから注目されている店」に贈られる「Best New Entry」を受賞したお店を紹介していく本連載。今回はオープンして1年で初ノミネート、そして「Best New Entry」と「Silver」を受賞した注目の寿司店「鮨 めい乃」をご紹介。

あの名店から独立! 期待の集まる新店

銀座「鮨 あらい」で2番手として活躍し、個室カウンターを任されていたのがこの店の店主・幸後綿衣さんだ。今や女性の進出が目覚ましい寿司の世界にあって、最も注目を集める寿司職人のひとりでもある。実力としなやかな感性を兼ね備えた待望の新人が独立とあって、2023年11月のオープン以来、ここは話題を呼んでいる。

麻布十番の十番稲荷前交差点近く、アクセスの良い立地

店に一歩足を踏み入れると、その穏やかな佇まいにホッとさせられる。壁は卵色の漆喰、ゆるやかな丸みを帯びた天井に、椅子のマスタードイエローが温かい雰囲気を放つ。

L字カウンターにゆったりと8席が配置されている

内装のイメージは、実は幸後さんの実家のリビングだという。その理由は寿司職人の厳しい修業の果てに「自分のルーツを大切にしたい」という気持ちが強く芽生えたから。高い技術はもちろん必要ではあるが、その上で“自分らしくあること”もまた欠かせないと気付いたという。

「未来の職人たちに背中を見せていきたい」。そう語る若き寿司職人が見据える先は?

約10年の修業を経て、満を持して自身の店を持った。そこから1年が過ぎ、「鮨めい乃」はThe Tabelog Award 2025へノミネートされ、「Best New Entry」はもちろん、初年度にして「Silver」に輝いたのだ。

「特にノミネートを意識はしていなかったのですが、授賞式にお声がけいただいたとき、何かあるのかな、もし何か話さなければいけなくなったらどうしようとは考えてはいました」。

「来年はもっと頑張ります」と幸後さん

「寿司職人もいいのではないか」。父のその一言で、寿司の道を目指したという幸後さん。「将来は世界に通用する仕事がしたい」と考えていたこともあり、意を決して寿司の世界へ飛び込んだ。大学卒業後に鮨アカデミーを経て、名店「すし匠」の門をたたく。その後、「西麻布 拓」での修業、ソムリエ取得を経て、新井祐一さんの「鮨 あらい」のオープニングスタッフを志願し、鮨 あらいで働くこととなった。

「店で働く寿司職人をしっかり育てていきたい」と幸後さん

今、自身の店を持って思うことは“親方”という言葉の重みだ。「うちで働く若い子たちもそうですが、ベーシックな基礎を身に付けられるように教えるのはもとより、自分が親方から学んだように、人としても背中を見てもらえるようになりたい」と語る。

創意と優しさが込められた、おまかせコースの一部をご紹介

コースはおまかせのみで、つまみは6品ほど、握り約13貫にしじみ汁という構成で50,000円。

ワインとも相性のよい、一品料理

最初に出されるのが、寿司屋としては意外性のある「生春巻き」だ。マグロ、マイクロハーブ、旬の野菜を巻いたもので、ヨーグルト、カシューナッツ、山ワサビを使ったドレッシングが入っている。頬張ると口の中にさまざまな香りが立ち上り、瑞々しい季節のサラダを一口で味わったような気分になる。

彩り豊かな上品な「生春巻き」。自身が生春巻き好きで、出し始めたという

「小肌好き」を自称する幸後さんの「小肌フライ」も、ここに来たら食べたいとゲストが楽しみにする一品。握りよりも大きいサイズの小肌を酢で締めて、大葉とディルを添えてフライにする。淡白な小肌を引き立てるように、合わせるタルタルも白身だけを使ってさっぱりと仕上げている。

「小肌フライ」は、きゅうりのぬか漬けやガリの入ったタルタルでさっぱり食べる

食べ疲れのしない、優しいバランスの握り

「小肌は寿司屋ならではの魚ですので思い入れが深い」と幸後さん。寿司職人の仕事の技量によっても味が大きく変化するところも魅力と話す。

軽やかに締めた小肌は、米の粒立ちが良くまろやかな酸が広がる優しいしゃりとの相性も抜群にいい。

はんなりと握られた「小肌」。この日は天草産

魚は豊洲を中心に、全国からも取り寄せている。まぐろは時期によっての旬が味わえる。濃厚な脂を味わえる大トロだが、どこか透明感があるのはしゃりのやわらかい塩梅が関係しているようだ。

北海道吉岡産のまぐろの「大トロ」

穴子は身がふんわりと軟らかく、口の中で香りと味わいがとろけて交わる。最後にこんがりと焙られた香ばしい部分が、濃厚な穴子の脂を引きしめてくれる。

対馬産の「穴子」

寿司に合わせるワインも超一流

幸後さんを語るときに、寿司と共にあるもう一つの柱がワインだ。「すし匠」の中澤親方にすすめられて「西麻布 拓」へと移り、そこでワインを扱うようになった。その出会いが幸後さんに新しい扉を開いたという。修業の合間にソムリエの資格を取り、やがて1年間のフランス留学を果たすのだ。男性優位になりがちな体力勝負の寿司界で、自身の強みを探ろうという試みでもあったという。

店内にはエントランスに大きなワインセラーがあり、シャンパーニュやブルゴーニュなど銘醸地のワインがずらりと並び、ワイン好きを喜ばせている。

シャンパーニュや冷涼なニュアンスのワインが寿司に合う

寿司の世界にしなやかな感性で新境地を切り開く「鮨 めい乃」。リラックスできる内装も寿司をのびのび味わうにはうってつけ。こちらでは季節の香り高い料理と共に、極上の魚を味わいたい。

※価格は税込

<店舗情報>◆鮨 めい乃住所 : 東京都港区麻布十番1-6-1 THE V-CITY 麻布十番 PLACE 6FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:岡本ジュン、食べログマガジン編集部 撮影:八木竜馬

