¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¡ß¡Ø¥´¥¸¥é£ø¥³¥ó¥°¡ÙÂçË½Áö¤Î¥³¥é¥Ü±ÇÁü¸ø³«¡¡¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é³«»Ï
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù½é¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ ¿·»þÂå¤ÎÈâ¡Ù¡Ê5·î24Æü¸ø³«¡Ë¤È¡Ø¥´¥¸¥é£ø¥³¥ó¥° ¿·¤¿¤Ê¤ëÄë¹ñ¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¹¤²¤§¡ÄÅìÊõ¤ÎËÜµ¤¡ª¥¦¥ÞÌ¼¡ß¥´¥¸¥é¡ß¥³¥ó¥°ÂçË½Áö¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü±ÇÁü
¡¡Î¾ºî¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ¶¼¡¸µ¤ÎÂçÇúÁö¡×¡Öº²¿Ì¤ï¤¹ÂçÒöÓ¬¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢·à¾ì¤ò¹¹¤Ê¤ëÇ®¶¸¤Î±²¤ÇËþ¤¿¤¹¡Ú¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û¤È¡Ú¥³¥é¥Ü±ÇÁü¡Û¤¬²ò¶Ø¡£º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡Ú¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥´¥¸¥é£ø¥³¥ó¥°¡Ù¤ÎÂç²ø½Ã2ÂÎ¤È¶¦¤Ë¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¡¢¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÈÀ¤µªËöÇÆ²¦¡É¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼¤Î»Ñ¤âÅÐ¾ì¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ë¡ÚºÇ¶¯¡Û¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¡£¾ï¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£ºÇ¶¯¤òÄÏ¤á¡£¡×¤ÈÎ¾ºî¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¼¡¸µ¤ÎºÇ¶¯Æ±»Î¤¬ÇúÁö¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¡É¡ÚºÇ¶¯¡Û¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÇúÁö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼ª¤òÑü¤¯¤Û¤É¤ÎÂçÒöÓ¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¡Ú¥³¥é¥Ü±ÇÁü¡Û¤â¸ø³«¡£¡ÖºÇ¶¯¤Ï¥ª¥ì¤À¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂæ»ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¥´¥¸¥é¡ß¥³¥ó¥°¡ß¥¦¥ÞÌ¼¤ÎÂçÇúÁö¤¬¹¹¤Ê¤ëÇ÷ÎÏ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤Èº²¤ò¿Ì¤ï¤¹ÂçÒöÓ¬¤Î¿ô¡¹¤¬¼ª¤òÆÍ¤¤Þ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¡×¡Ö¾ï¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¡ÖºÇ¶¯¤òÄÏ¤á¡×¤Î¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥´¥¸¥é¡¢¥³¥ó¥°¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤Î±ÇÁü¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥³¥é¥Ü±ÇÁü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ãºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡ä¤È¡ãºÇ¶¯¤È¤Ê¤ê¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ËÄ©¤à¥´¥¸¥é¤È¥³¥ó¥°¡ä¡£¸ß¤¤¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¢¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¶¯¥³¥é¥Ü±ÇÁü¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤ä¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ê¤É¼Âºß¤¹¤ë¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²½¤·¡¢¥²¡¼¥à¡¢Ì¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Å¸³«¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2018Ç¯4·î¡Á6·î¡¢Âè2´ü¤¬2021Ç¯1·î¡Á3·î¡¢Âè3´ü¤¬2023Ç¯10·î¡Á12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×¤¬Ï¢ºÜÃæ¡£CVÃ´ÅöÀ¼Í¥¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¡Ö¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¡ã¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ä¤ÇºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÈÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢£·à¾ìÈÇ¤¢¤é¤¹¤¸
Áö¤ê¤ÇºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¡ã¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ä¤Ç¤Î¥Õ¥¸¥¥»¥¤ÎÁö¤ê¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤ä¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤·¤«Áö¤ì¤Ê¤¤±ÉÍÀ¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤ä¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¿·»þÂå¤ÎÈâ¤ò³«¤¯Ç®¤Àï¤¤¤¬¡¢¤¤¤Þ»Ï¤Þ¤ë¡½¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¹¤²¤§¡ÄÅìÊõ¤ÎËÜµ¤¡ª¥¦¥ÞÌ¼¡ß¥´¥¸¥é¡ß¥³¥ó¥°ÂçË½Áö¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü±ÇÁü
¡¡Î¾ºî¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ¶¼¡¸µ¤ÎÂçÇúÁö¡×¡Öº²¿Ì¤ï¤¹ÂçÒöÓ¬¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢·à¾ì¤ò¹¹¤Ê¤ëÇ®¶¸¤Î±²¤ÇËþ¤¿¤¹¡Ú¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û¤È¡Ú¥³¥é¥Ü±ÇÁü¡Û¤¬²ò¶Ø¡£º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡Ú¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥´¥¸¥é£ø¥³¥ó¥°¡Ù¤ÎÂç²ø½Ã2ÂÎ¤È¶¦¤Ë¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¡¢¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÈÀ¤µªËöÇÆ²¦¡É¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼¤Î»Ñ¤âÅÐ¾ì¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÇúÁö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼ª¤òÑü¤¯¤Û¤É¤ÎÂçÒöÓ¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¡Ú¥³¥é¥Ü±ÇÁü¡Û¤â¸ø³«¡£¡ÖºÇ¶¯¤Ï¥ª¥ì¤À¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂæ»ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¥´¥¸¥é¡ß¥³¥ó¥°¡ß¥¦¥ÞÌ¼¤ÎÂçÇúÁö¤¬¹¹¤Ê¤ëÇ÷ÎÏ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤Èº²¤ò¿Ì¤ï¤¹ÂçÒöÓ¬¤Î¿ô¡¹¤¬¼ª¤òÆÍ¤¤Þ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¡×¡Ö¾ï¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¡ÖºÇ¶¯¤òÄÏ¤á¡×¤Î¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥´¥¸¥é¡¢¥³¥ó¥°¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤Î±ÇÁü¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥³¥é¥Ü±ÇÁü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ãºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡ä¤È¡ãºÇ¶¯¤È¤Ê¤ê¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ËÄ©¤à¥´¥¸¥é¤È¥³¥ó¥°¡ä¡£¸ß¤¤¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¢¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¶¯¥³¥é¥Ü±ÇÁü¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤ä¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ê¤É¼Âºß¤¹¤ë¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²½¤·¡¢¥²¡¼¥à¡¢Ì¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Å¸³«¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2018Ç¯4·î¡Á6·î¡¢Âè2´ü¤¬2021Ç¯1·î¡Á3·î¡¢Âè3´ü¤¬2023Ç¯10·î¡Á12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×¤¬Ï¢ºÜÃæ¡£CVÃ´ÅöÀ¼Í¥¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¡Ö¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¡ã¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ä¤ÇºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÈÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢£·à¾ìÈÇ¤¢¤é¤¹¤¸
Áö¤ê¤ÇºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¡ã¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ä¤Ç¤Î¥Õ¥¸¥¥»¥¤ÎÁö¤ê¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤ä¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤·¤«Áö¤ì¤Ê¤¤±ÉÍÀ¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤ä¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¿·»þÂå¤ÎÈâ¤ò³«¤¯Ç®¤Àï¤¤¤¬¡¢¤¤¤Þ»Ï¤Þ¤ë¡½¡£