2024年2月29日、3月1日に『ウマ娘 プリティーダービー』アニメシリーズ4作品が「ABEMA」で全話無料一挙放送される。2024年2月29日朝8時より、TVアニメ第1期『ウマ娘 プリティーダービー』および、サイドストーリー「EXTRA R」を、続く15時30分からはTVアニメ第2期『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』を全話無料一挙放送。また、3月1日13時40分より、配信アニメ『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』、TVアニメ第3期『
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