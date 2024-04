『トランスフォーマー』シリーズ最新作となる3DCGアニメーション『トランスフォーマー/ONE』が2024年日本公開となることが決定した。あわせて、特報映像が宇宙空間にて解禁となった。

クリス・ヘムズワース、スカーレット・ヨハンソンら豪華キャスト陣が声を務める。若かりしオプティマスプライムとメガトロンが登場。トランスフォーマーの変形の起源、シリーズ史上最初にして最大の激戦、サイバトロン星の戦いが描かれる。



特報映像には、労働ロボットとしてサイバトロン星の地下に広がる都市で働く、若かりしオプティマスプライムとメガトロンが揃って登場する。「クソ!マジで最悪だ!」と、まだ“メガトロン”という名前を持つ前のロボット生命体“D-16”は、若きオプティマスプライム(オライオン・パックス)に愚痴をこぼす。そんな地下の過酷な労働環境に嫌気が差していたオプティマスは、「地上の世界へ行こう!」とD-16(メガトロン)やB-127(バンブルビー)、エリータ-1らを率いて地下都市からの脱出を試みる。「危険すぎる!」と言うメガトロンからの忠告を無視して、地上に繋がる列車に飛び乗り、間一髪の脱出に成功する。

地上には、自然とロボット生命体の調和された美しいサイバトロン星の世界が広がる。「なんて綺麗なの」と感動するエリータ-1。そして彼らを待ち受けていた謎の存在から「お前たちは選ばれた。秘めた力を解き放つのだ」とトランスフォームする能力が与えられ、戸惑いながらも、その能力が開眼するオプティマスプライムたち。しかし、初めてのトランスフォーム能力に戸惑い、悪戦苦闘しながらのドタバタバトルがコミカルに繰り広げられる。まだ言葉をしゃべることが出来たころのバンブルビーの活躍(?)からも目が離せない。

突如、地上に現れた謎の巨大な勢力に対し、「この力には意味がある。使わなきゃ」と諭すエリータ-1とともに、若かりしオプティマスプライムとメガトロンが立ち向かう “胸アツ”のバトルシーンが展開される。映画史上に名を残すヒーローとヴィランの友情秘話や、トランスフォーム能力の起源、そして次第にしのび寄る戦乱の影と、トランスフォーマー史上最大の決戦と言われる、サイバトロン星の戦いが描かれる。トランスフォーマーファン、そして映画ファンにとっても最注目の作品がいよいよ誕生する。

若かりしオプティマスプライムの声を担当するのは、「アベンジャーズ」シリーズや最新作『マッドマックス:フュリオサ』の公開が控えるクリス・ヘムズワース。またメガトロンの声はブライアン・タイリー・ヘンリー(『ゴジラ×コング 新たなる帝国』)、エリータ-1役は、「アベンジャーズ」シリーズや『ブラック・ウィドウ』のスカーレット・ヨハンソンが担当。また監督は大ヒットシリーズ『トイ・ストーリー4』のジョシュ・クーリーが務め、若かりしトランスフォーマーたちの友情を熱く演出する。

ちなみにこの映像は、史上初めて宇宙空間で解禁された。その様子は以下の動画で見ることができる。



『トランスフォーマー/ONE』 は2024年日本公開。

