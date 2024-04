ジャズドラマー石若駿率いる次世代の実力派バンドが豪華アーティストと奏でる一夜限りのスペシャルセッション「JAZZ NOT ONLY JAZZ」が6月21日(金)、NHKホールにて開催されることが決定した。この夜のために結成されたバンドは「The Shun Ishiwaka Septet」。石若駿、西田修大、細井徳太郎、マーティ・ホロベック、松丸契、山田丈造、渡辺翔太という数々の有名アーティストのライブを支えてきた若手実力派ミュージシャン達が名を連ねる。特別なバンドメンバーと共にパフォーマンスするのはアイナ・ジ・エンド、上原ひろみ、大橋トリオ、田島貴男(Original Love)、PUNPEE、堀込泰行と、世代、ジャンルを超えた実力派アーティスト達。

The Shun Ishiwaka Septetとゲストアーティストによるセッションを中心に、JAZZ、SOUL、HIP HOP、POPS等、様々なジャンルの音楽に加え、バンドメンバーによるJAZZスタンダードナンバーも披露される。チケットは4月18日(木)正午より、最速先行が開始する。<ライブ情報>「JAZZ NOT ONLY JAZZ」2024年6月21日(金)NHKホール開場 18:00/開演 19:00出演者:アイナ・ジ・エンド、上原ひろみ、大橋トリオ、田島貴男(Original Love)、PUNPEE、堀込泰行バンドメンバー:The Shun Ishiwaka Septet(Dr. 石若駿、Gt. 西田修大、Gt. 細井徳太郎、Ba. マーティ・ホロベック、Sax. 松丸契、Tp. 山田丈造、P. 渡辺翔太)チケット情報:SS席 12000円、S席 9500円、U-25席 4000円(全席種すべて税込)公式HP https://jnoj.jp公式X(旧Twitter)https://twitter.com/jnoj_tokyo公式Instagram https://www.instagram.com/jnoj_tokyo