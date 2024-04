マクドナルドが販売する人気のバーガー「チキンタツタ」とTVアニメ『名探偵コナン』がコラボレーション!

2024年は、定番の「チキンタツタ」と新商品「油淋鶏チーズ チキンタツタ」の2種のバーガー、さらに夕方5時から「ごはんチキンタツタ」と「ごはんチキンタツタ 油淋鶏チーズ」が登場するほか「シャカシャカポテト 焼きとうもろこし味」と「マックフィズ/マックフロート 3種のかんきつミックス」を加えた全7種が登場。

さらに2024年4月16日(火)からは「名探偵コナン」の人気キャラクターが集結する「チキンタツタ」と「ごはんチキンタツタ」の新TVCMが放映されます☆

マクドナルド「チキンタツタ」シリーズ『名探偵コナン』コラボレーション

販売期間:2024年4月17日(水)〜5月下旬予定

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

※一部店舗およびデリバリーでは価格が異なります

マクドナルドが手掛ける「チキンタツタ」は、1991年に初登場して以来、30年以上にわたって愛されている人気のメニューです。

多くのファンに愛される、まさに”年に一度の「秘宝」”といえる「チキンタツタ」シリーズを楽しんでほしいとの想いから、2024年は大人気TVアニメ『名探偵コナン』との初コラボ企画が実現!

2024年は定番の「チキンタツタ」と「油淋鶏チーズ チキンタツタ」の2種のバーガー、さらに夕方5時から「ごはんチキンタツタ」と「ごはんチキンタツタ 油淋鶏チーズ」が登場。

そのほか「シャカシャカポテト 焼きとうもろこし味」「マックフィズ/マックフロート 3種のかんきつミックス」を加えた全7種のラインナップが期間限定で販売されます。

また「チキンタツタ」シリーズは、『名探偵コナン』のオリジナルコラボデザインの数量限定パッケージで提供。

「チキンタツタ×名探偵コナン」の世界観をパッケージでも楽しめます。

さらに2024年4月16日(火)からは、描き下ろしのオリジナル新TVCMを放映。

『名探偵コナン』の人気キャラクターが集結する「チキンタツタ」と、「怪盗キッド」が登場する「ごはんチキンタツタ」の2作が全国で放映されます☆

チキンタツタ

価格:

・単品 440円(税込)〜

・バリューセット740円(税込)〜

・朝マック バリューセット640円(税込)〜

・朝マックコンビ500円(税込)〜

1991年より多くのファンに愛されてきた「チキンタツタ」が2024年も登場。

「チキンタツタ」はオリジナルのバンズに生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティを、シャキシャキの千切りキャベツ、クリーミーでちょっぴり辛味のあるソースとともにサンドした人気メニューです。

ほのかな甘みのある専用のオリジナルバンズは、ふんわりとした食感を楽しめるよう生地を一つ一つ人の手でむすんでいます。

油淋鶏チーズチキンタツタ

価格:

・単品 490円(税込)〜

・バリューセット 790円(税込)〜

・朝マックバリューセット 690円(税込)〜

・朝マックコンビ 550円(税込)〜

オリジナルのバンズに、生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティを、シャキシャキの千切りキャベツ、クリーミーでちょっぴり辛味のあるソースとともにサンドした「チキンタツタ」の油淋鶏風仕立て。

風味豊かな香味野菜と柑橘果汁でさわやかに仕上げたしょうゆベースの油淋鶏ソースと、クリーミーなホワイトチェダーチーズが「チキンタツタ」のおいしさを引き立てます☆

ごはんチキンタツタ

価格:単品 490円(税込)〜/バリューセット 790円(税込)〜

販売時間:夕方5時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

マクドナルドの人気メニュー「チキンタツタ」を100%新潟県産コシヒカリを使用した特製ごはんバンズではさんだ、夜マック限定の「ごはんチキンタツタ」

ふっくら炊き上げた香ばしい醤油風味のごはんバンズと、生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティ、シャキシャキの千切りキャベツ、クリーミーでちょっぴり辛味のあるソースが相性抜群の一品です。

ごはんチキンタツタ 油淋鶏チーズ

価格:単品 540円(税込)〜/バリューセット 840円(税込)〜

販売時間:夕方5時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

油淋鶏風に仕立てた「油淋鶏チーズチキンタツタ」を、100%新潟県産コシヒカリを使用した特製ごはんバンズではさんだ一品。

ふっくら炊き上げた香ばしい醤油風味のごはんバンズと、風味豊かな香味野菜と柑橘果汁でさわやかに仕上げたしょうゆベースの油淋鶏ソース、クリーミーなホワイトチェダーチーズが相性抜群です!

数量限定 コラボパッケージ

今回の「チキンタツタ」と「ごはんチキンタツタ」は、『名探偵コナン』とコラボしたオリジナルデザインのパッケージで提供。

2種のチキンタツタと2種のごはんチキンタツタそれぞれで異なったデザインとなっています。

「江戸川コナン」や「毛利蘭」「怪盗キッド」「服部平次」たちの様々な表情に注目です。

チキンタツタと合わせて、「名探偵コナン」の世界観あふれるパッケージを楽しめます☆

※数量限定パッケージはなくなり次第終了です

シャカシャカポテト 焼きとうもろこし味

価格:ポテト単品 +40円〜/バリューセット価格 +40円〜

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

多くのファンに親しまれている「マックフライポテト」に、期間限定で「シャカシャカポテト 焼きとうもろこし味」が新登場!

醤油ダレの香ばしさと、ふわっと香るとうもろこしの甘い香りが旨みを引き立てる一品です。

じゃがいもは世界でも限られた品種のみを使用し、丸ごとカットしています。

外はカリっと中はホクホクのマックフライポテトならではの味わいを思う存分堪能できます。

マックフィズ 3種のかんきつミックス

価格:単品 270円(税込)/バリューセット価格 +50円〜

販売時間:開店〜閉店まで

温州みかん、甘夏、日向夏果汁をブレンドした「マックフィズ 3種のかんきつミックス」

さわやかな香りとまろやかな酸味が楽しめる炭酸飲料です。

※温州みかん、甘夏、日向夏の3種果汁あわせて1%使用

マックフロート 3種のかんきつミックス

価格:単品 350円(税込)/バリューセット価格 +70円〜

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前1時00分まで)

「マックフィズ 3種のかんきつミックス」に、なめらかでコクのあるソフトクリームをトッピング!

さわやかでリッチな味わいのデザートドリンクです。

※温州みかん、甘夏、日向夏の3種果汁あわせて1%使用

TVCM:チキンタツタ「名探偵コナン 伝説の御馳走(デリシャス)」篇

放映開始日:2024年4月16日(火)

放送地域:全国(一部地域を除く)

描き下ろしオリジナルCMで一年に一度姿を現すマクドナルドの秘宝「チキンタツタ」と2024年の新商品「油淋鶏チーズチキンタツタ」の登場を伝えます。

「名探偵コナン」との初のコラボレーションをTVCMで楽しめます☆

TVCM:ごはんチキンタツタ「名探偵コナン 黄昏の御馳走(デリシャス)」篇

放映開始日:2024年4月16日(火)

放送地域:全国(一部地域を除く)

こちらも「名探偵コナン」とのコラボレーションの描き下ろしオリジナルCMです。

「ごはんチキンタツタ」を次のターゲットにした「怪盗キッド」が夕方5時に登場。

「ごはんチキンタツタ」の復活と「ごはんチキンタツタ 油淋鶏チーズ」の新登場を伝えています。

数量限定コラボパッケージやTVCMで『名探偵コナン』の世界を楽しめる「チキンタツタ」と「名探偵コナン」のコラボレーション。

定番の「チキンタツタ」に加え「油淋鶏チーズチキンタツタ」や「ごはんチキンタツタ」「シャカシャカポテト 焼きとうもろこし味」「マックフィズ 3種のかんきつミックス」など全7品が登場します。

マクドナルドの「チキンタツタ」シリーズは、2024年4月17日(水)より期間限定で発売です☆

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

※画像はイメージです

※バリューセットは、サイドメニュー(マックフライポテト Mサイズ、チキンマックナゲット 5ピース、サイドサラダ、えだまめコーンのいずれか1つ)、ドリンクMサイズ(またはマックシェイク Sサイズ、ミニッツメイドアップル、ミルクのいずれか1つ)付き

※朝マックバリューセットは、サイドメニュー(ハッシュポテトまたはホットアップルパイ)、ドリンクMサイズ(またはミニッツメイドアップル、ミルクのいずれか1つ)付き

※朝マックコンビはドリンクSサイズ付き

※バリューセットに+40円〜(税込)の追加で、サイドメニュー「シャカシャカポテト焼きとうもろこし味」を選べます

※バリューセットに+50円(税込)の追加でドリンクメニュー「マックフィズ 3種のかんきつミックス」を、+70円の追加で「マックフロート 3種のかんきつミックス」を選べます

