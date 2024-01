ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃の長女シャーロット王女が、従姉のミア・ティンダルちゃんに対してとったある行動に注目が集まっている。王室メンバーはクリスマス当日にサンドリンガムで行進した際、集まった人々から花束やプレゼントを受け取っていた。この時、シャーロット王女は自分のために贈られる予定の花束をミアちゃんに受け取らせたのだ。この動画が拡散されると、王室ファンからは「本当に優しくて思いやりがある」「ミアちゃんも仲間に含まれていると感じたことでしょう」と称賛の言葉で溢れ返った。

現地時間12月25日、王室メンバーが英ノーフォーク州にあるサンドリンガムに集結した。当日の午前には、セント・メアリー・マグダレン教会のクリスマス礼拝へ向かうため、王室メンバーが恒例の行進を行った。

教会へ続く沿道では多くの群衆が見守る中、チャールズ国王とカミラ王妃を先頭に、ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃、ジョージ王子(10)、シャーロット王女(8)、ルイ王子(5)の家族5人が続いた。

ルイ王子の隣では、アン王女の第2子ザラ・ティンダルさんと夫マイク・ティンダルさんの娘ミア・ティンダルちゃん(9)が歩いていた。

ウィリアム皇太子夫妻の3人の子ども達はミアちゃんと仲良しのようで、礼拝後に教会から出た後も一緒にいる姿が目撃された。

一家は礼拝後、沿道に集まった人々のそばに行き、会話や写真撮影などをしながら、しばらくの間交流を楽しんでいた。

ジョージ王子とシャーロット王女、ルイ王子も人々と握手をしたりプレゼントを受け取ったが、この時シャーロット王女とミアちゃんのとった行動が王室ファンを感動させたのだ。

TikTokでユーザー名“wikagechlo”さんが投稿した動画では、ルイ王子が群衆に手を振る場面が映っている。そしてジョージ王子がやって来ると、ファンから受け取ったテディベアをルイ王子に見せた。その後、花束を抱えたシャーロット王女とミアちゃんが仲間に加わった。

その時、ミアちゃんは群衆の1人が差し出した花束に気付いたようで、近くに歩み寄ろうとした。しかしその人物は、花束はシャーロット王女に贈るものだと伝えたようだ。

ミアちゃんがそのことをシャーロット王女に伝えると、王女は笑顔でミアちゃんに何かを囁きかけた。するとミアちゃんは大きな笑顔を浮かべ、シャーロット王女の代わりに花束を受け取りに行ったのだ。

この瞬間のことを、動画では「シャーロット王女は、自分に贈られるはずの花をミアちゃんに受け取らせた」と説明している。

王室のいとこ同士の心温まる友情を見た人々は、コメント欄に称賛の言葉を送った。

「シャーロット王女は本当に優しくて、思いやりのある子だわ。」

「シャーロット王女がミアちゃんに花束を受け取らせた。ミアちゃんは嬉しかっただろうし、仲間に含まれたと感じたことでしょう。」

「ロイヤルファミリーが大好きよ。子ども達は分別があり、礼儀正しいわ。」

「ミアちゃんに誰も花束を贈らないなんて、可哀そうだと思った。だけど王室ファミリーはその姿を見て、彼女も含まれていることを確かめたのよ。本当に嬉しかった。みんなは、とても仲良しなのね。」

画像は『The Prince and Princess of Wales 2023年5月1日付Instagram「Wishing Princess Charlotte a very happy birthday! 8 tomorrow」』『The Royal Family 2023年12月25日付Instagram「This morning The King and Queen and other members of the Royal Family attended a Christmas service at St Mary Magdalene Church in Sandringham.」』『Sky News 2023年12月25日付X「The Royal Family has greeted crowds following a Christmas church service at St Mary Magdalene in Sandringham」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)