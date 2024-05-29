観衆が嘆息した早期交代の理由を明かした。久保建英が所属するレアル・ソシエダは５月29日、国立競技場で東京ヴェルディと親善試合を戦い、２−０で快勝を収めた。この試合に４−３−３の右ウイングで先発した久保は、絶妙のスルーパスや股抜きのドリブル突破でチャンスを構築。キレをあるプレーを見せていたものの、後半開始の48分に交代となった。【画像】交代後にハムストリングを抑えてスタッフと話す久保ベンチで右ハ