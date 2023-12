昨今はスマートフォンによるキャッシュレス決済を導入している店舗が増えつつあるが、このほどマレーシアでQRコード決済による詐欺行為が発覚した。犯人は店のカウンターにある決済用のQRコードに、スタッフが気づかないうちに細工を施したようだ。マレーシアのニュースメディア『WORLD OF BUZZ』などが伝えている。

マレーシアのヌグリ・スンビラン州スレンバン在住のインズ・リンさん(Yingzz Lim)が11月26日、Facebookに投稿した内容が多くの人を驚かせた。投稿には、2枚の写真とともにインズさんがスレンバンにあるレストラン「Lucky Kitchen 阿洛小馆」で、食事後に支払いを済ませようとした時の経験が綴られていた。

インズさんは友人と同レストランを訪れ、食事代を支払うために店のカウンターにあった決済用のQRコードをスマートフォンで読み込んだ。マレーシアでは日本でお馴染みの「Suica」のような「Touch’n Go」という交通系のICカードが広く普及しており、スマートフォンにダウンロードしたアプリを使って店側に設置されたQRコードを読み込むことで、支払いを簡単に済ますことができる。

ところがインズさんが読み込んだスマートフォンの画面には、レストランの名前が反映されなかった。不審に思ったインズさんは、店のスタッフを呼んで「QRコードを読み込んでも店名が出てこない」と伝えた。

そしてスタッフが調べたところ、本来のQRコードの上に偽物のQRコードが貼り付けられていたという。スマートフォンで読み込むと“クウェイ・ヒン・ライ(Kway Hing Lai)”という男の名前が表示され、どうやら客が支払った飲食代は店側に送金されず、この男に送金されるようになっていたようだ。インズさんはFacebookでこのように明かしている。

「この詐欺師は本当にやり方が巧妙です。ちょうど店の忙しい時間帯を狙って、店のTouch’n GoのQRコードの上に偽のQRコードを貼り付けていたんです。クウェイ・ヒン・ライって誰なのか知ってますか? こんなことは止めるように彼に伝えてください! スレンバンでお店を営んでいる人は注意してください。」

「こういう詐欺師は、他の店にも偽のQRコードをたくさん貼り付けていると思うんです。もし1軒で100リンギット(約3200円)を騙し取っていたら、100軒で一体いくらになると思う? 彼は人を騙して毎月5桁のお金を手に入れていることになるの!」

その後、インズさんはFacebookのコメント欄に、友人が送ってくれたクウェイ・ヒン・ライと思われる男の顔半分を隠した写真と住所などを投稿している。一方で被害に遭った同レストランのスタッフであるロケさん(Loke)によると、偽のQRコードに気づいた時は店が忙しい時間帯だったという。

残念なことに当時、店内の監視カメラが故障していたために映像が記録されておらず、犯人を特定することができなかったそうだ。しかし今回のインズさんの投稿は、QRコード決済の際にはスマートフォンの画面を確認する必要があることを多くの人に注意喚起できたようだ。

なお、テックインサイト編集部ではインズさんに、普段からQRコード決済ではスマートフォンの画面を確認していたのか、またこのような詐欺被害に遭わないために心がけていることなどをうかがうべく取材を申し入れている。

