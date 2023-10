ブラジル西部マットグロッソ・ド・スル州ボニートを流れるスクリウ川(Sucuri River)で今月中旬、体長4〜5メートルほどのオオアナコンダ(Green anaconda)がイノシシを締め付け、呑み込む光景が捉えられた。ブラジルのニュースメディア『Metrópoles』などが伝えたが、テックインサイト編集部では動画を撮影したツアーガイドの男性に話をうかがった。

ブラジル西部マットグロッソ・ド・スル州に住むチェーリオ・アラウージョさん(Célio Araújo)は、観光業界で25年間のキャリアを持ち、スクリウ川でツアーガイドを初めて9年になるベテランだ。

そんなチェーリオさんが今月18日、観光客を乗せて川を下っていたところ、オオアナコンダの貴重な捕食シーンを捉えることに成功した。

川沿いを一日に3度は散歩し、「スクリウ川は世界で最も透明度が高い川の一つ」と呼ぶチェーリオさんは、当時のことをこのように振り返る。

「川岸近くでいつもとは違う何かが見えてね。ボートを止めて観察することにしたんだ。そしてよく見ると、それがアナコンダだと気付いた。そこでアナコンダが怖がらないように慎重に近付いていったんだ。もしアナコンダが獲物を放してしまったら、撮影は難しくなるからね。」

こうしてゆっくりとボートを川岸へと近付けたチェーリオさんはまず、水上からカメラを回し、巨大なアナコンダがイノシシの体に巻きついて動く様子を捉えた。そして水中にカメラを入れ、アナコンダが締め付けを緩めた後、死骸に巻きつき、大きな口を開けて頭から呑み込む姿を映し出した。

チェーリオさんは「私が撮影を始めた時はすでに、イノシシはアナコンダに締め付けられていて死んでいたと思う」と明かし、テックインサイト編集部の取材にこのように答えてくれた。

「実はアナコンダと遭遇するのは、年に10回ほどでとても珍しいことなんだ。でもアナコンダと出会えた時は必ず、ああやって記録を残しているよ。観光客はとても喜んでくれるけど、中には怖がる人もいてね。彼らには『刺激をしなければ決して襲ってこないから、近付かないように』とアドバイスしているよ。人間に気付いたアナコンダはまず、その場から逃げようとするからね。」

そしてこの貴重な光景を目撃した医学生のアナニー・テンポニーさん(Ananny Temponi)は、次のように述べていた。

「ツアーはこれまで私が経験した中でも最も素晴らしいものだった。特にアナコンダがこの旅に花を添えてくれたのよ。こんな光景が見られるなんて本当にラッキーだったわ!」

ちなみに中南米のツアーを行う「Chimu Adventures」のウェブページによると、アナコンダは水面下にいても、10分間は息を止めることができ、泳ぎが上手いという。また目と鼻孔が頭の上方にあるため、獲物のほとんどは水辺にやって来る動物で、毒を持たないため獲物に巻きついて圧死させてから丸呑みにするという。ただ、イノシシのような大きな獲物を消化するには時間がかかるそうだ。メスはオスよりも大きく、オスの体長の平均が2.7メートルに対し、メスは4.5メートル、体重は大きいもので230キロにも達するそうで、動画の個体はメスである可能性が高いようだ。

なおブラジルでは今年2月、共食いをしたオオアナコンダが、せっかく呑み込んだ個体を吐き出す瞬間をカメラが捉えて注目されていた。幸運にも、吐き出された小さな個体はなんとか逃げ切り無事だったようだ。

