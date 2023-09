今月8日、英ハンプシャー州で強盗を働いた男が逃走した。地元警察官らが男を追っていたところ、子ども用の自転車に乗った少年に出会った。警察官の1人がその少年に自転車を借りて乗り、犯人に追いついて逮捕することができたという。イギリスの公共放送『BBC』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

英ハンプシャー州ゴスポートにあるホワイト・ライオン・ウォーク地区で今月8日、強盗事件が発生した。犯人は現場から逃走し、通報を受けた警察官らが犯人を追っていた。ハンプシャー警察のハリエット・テイラー巡査(Harriett Taylor)も犯人の男を追って走っていたが、なかなか追いつくことができなかった。

そんな時、ハリエット巡査の目の前に自転車に乗った少年が現れた。その姿を見たハリエット巡査は「あとで返すから、君の自転車を貸してくれない? 自転車の力が必要なんだ」と少年に尋ねたのだ。

警察官に突然話しかけられ、さらに自転車を貸してほしいとお願いされた少年は、予想外の状況に困惑した様子を見せていたという。それでも少年は「うーん、いいよ」と自転車を貸すことを承諾し、ハリエット巡査は少年の自転車に跨って犯人を追いかけ始めた。

当時の様子は、一緒に犯人を追っていた同僚の警察官のボディカメラが捉えていた。子ども用の小さな自転車に乗ったハリエット巡査は、サドルが低すぎて座ることができなかったようで、立ちこぎで走行している。自らの提案だったが、あまりにも小さな自転車をこぐ自分が滑稽に思えたのか、ハリエット巡査は笑いながら自転車をこいでいた。

そんなハリエット巡査はついに犯人に追いつき、47歳の男が窃盗、強盗、万引きの容疑で逮捕された。

小さすぎる自転車に乗って街中を走り抜けるという姿は、市民も「ふざけているのか?」と目を疑うような光景だったが、ハンプシャー警察はしっかりと犯人を逮捕したことを「あなたが見たものは幻なんかじゃありませんよ」と冗談を交えながら報告した。

そして犯人の逮捕後、ハリエット巡査は約束通り自転車を少年に返し、「快く自転車を貸してくれてありがとう。非常に助かりました。パトカーが必要な時には喜んで貸すからね」とジョークを交えながら感謝を伝えた。

ちなみに昨年12月には、牧草地に逃げてきた男を牛の群れが追いかける動画がネット上で公開され、犯人逮捕に協力した牛たちに称賛や笑いの声が寄せられていた。

