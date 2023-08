◇MLB エンゼルス4-1ジャイアンツ(日本時間10日、エンゼル・スタジアム)

大谷翔平選手が10日、2年連続で2桁本塁打と2桁勝利を記録。ベーブ・ルースも達成できなかった偉業に世界中のファンが称賛の声を寄せています。

この日、大谷選手は『2番・投手兼DH』でスタメン出場すると、6回まで投げ1失点で降板。

するとここまで無得点だったエンゼルスは降板直後の6回裏にムスタカス選手の3ランなどで逆転に成功。大谷選手に勝ち投手の権利がつきました。

その後は、エンゼルスの中継ぎ陣がリードを守り切り、大谷選手は10勝目をあげました。

大谷選手はここまで40本塁打を打ち、2年連続で2桁本塁打と2桁勝利を達成。この偉業にSNSでは「また歴史を塗りかえたね!」「大谷は異次元すぎる」「すでに伝説である大谷翔平を見れることが幸せです」と日本のファンがコメントを寄せるだけでなく「The greatest baseball player in histoy(歴史上最も偉大な野球選手)」「HE IS THE GOAT(彼は史上最高)」など海外のファンも様々な言語で称賛の声をおくっています。