ロックバンド「X JAPAN」のYOSHIKI(年齢非公表)が24日、自身のツイッターを更新。米ツイッター運営会社のイーロン・マスク会長が、ツイッターの名称を「X」に変更すると発表したことについて言及した。

マスク会長は23日、青い鳥で知られるロゴとサイトのブランド名をツイッターから「X(エックス)」に変更する方針を表明した。メタが7月から始めた新交流サイト(SNS)「スレッズ」などとの競争も激しくなっており、決済機能なども備えたスーパーアプリ化を急ぐ考えだ。マスク氏は「間もなく私たちはツイッターブランドと青い鳥に別れを告げる」と投稿した。具体的な変更日時は不明。

これを受け、YOSHIKIは「#XJAPAN 商標登録してあると思うけどなー」と吐露。ツイッターが「X」に変更となると、日本版「X」は「X JAPAN」となってしまうことを懸念した。

さらに、英語でも「I think it's already trademarked.」と呼びかけ、「#X #Twitter #TwitterJapan」とハッシュタグを添えて投稿。フォロワーからは「そうか、TwitterJapanはXJapanになるのか」「ですよね…」「商標登録されてましたーさすがYOSHIKIさん」「商標登録のことが気になっていました。色々と言ってこないといいですね」「YOSHIKIさん、ライセンス料をいただきましょう(笑)」「イーロン・マスクをメンバーに加えちゃいましょ」「#XJAPANはYOSHIKIさんたちのものですよ」「Yes, it is. Worldwide in your name」と、さまざまなコメントが寄せられた。