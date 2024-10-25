X JAPANのYOSHIKIが25日、X（旧ツイッター）を更新。自身がプロデュースするバンド＆ボーイズグループ「XY」（エックスワイ）に手越祐也（36）が加入することについて言及した。「XY」のデビュー1年の新プロジェクトとして、手越の加入が決定。NEWS時代に美しい歌声などで存在感を放った手越が、20代前半以下のメンバーが大半を占める新進気鋭のグループに新たなシナジーを生み出す。YOSHIKIは29日開始の日本テレビ系「YOSHIKI SUP