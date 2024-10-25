10月25日、元NEWS手越祐也X JAPANのYOSHIKIがプロデュースするボーイズグループ「XY（エックスワイ）」に加入することが発表された。旧ジャニーズ事務所で人気グループメンバーだっただけに、大きな話題となっている。「YOSHIKIさんと日本テレビがタッグを組み、世界に通用する次世代のボーイズグループを目指して結成された『XY』の13人のメンバーは、2022年から2023年にわたって開催されたオーディション『YOSHIKI SUPERST