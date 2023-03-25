¡Ú¥¦¥ë¥°¥¢¥¤Àï¡ÛÆ±ÅÀÃÆ¡¦À¾Â¼Âó¿¿¤Ïà¥®¥é¥®¥éÃËá µ×ÊÝ·ú±Ñ¤é¤ò¡Ö¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
à¥®¥é¥®¥éÃËá¤¬Â¸ºß¤òÌÔÎõ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¿·À¸¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥ë¥°¥¢¥¤Àï¡Ê£²£´Æü¡¢¹ñÎ©¡Ë¤Ç¡¢£°¡½£±¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ë£Í£ÆÀ¾Â¼Âó¿¿¡Ê£²£¶¡á²£ÉÍ£Í¡Ë¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤ï¤º¤«£±Ê¬¸å¡¢£Í£Æ°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤«¤é¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤òº¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤È¸À¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâÁÈ¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯£··î¤Î£Å¡½£±Áª¼ê¸¢¤Ç½é¤Î£ÁÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¹á¹ÁÀï¤Ç£²¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢¿·À¸¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¥®¥é¥®¥é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸ý¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀµÄ¾¡¢£×ÇÕÁÈ¤È¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤é¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¶¼¤«¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£ÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±¢À¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤º¡¢¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤é¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤¬¡ÖÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÆü°ìÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥®¥é¥®¥é¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤òÀ©¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£