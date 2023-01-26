ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、2月22日に発売を予定している「PlayStation VR2」（以下、PSVR2）について、「PSVR2」の単品販売を含む複数商品の予約受付を1月26日に開始した。

予約が開始された商品と価格は以下の3つとなっている。

PSVR2は初代PSVRの4倍以上の解像度を持つ有機ELディスプレイを採用しているほか、ヘッドセット自体に搭載された振動機能、VRゲームをプレイ中にプレイヤーの目線をとらえる視線トラッキングといった機能が搭載されている。

また、DualSenseやDualSense Edgeなどのコントローラーにも搭載されている「アダプティブトリガー」や「ハプティックフィードバック」にも対応しており、五感に訴えかける豊かなゲーム体験や圧倒的な没入感を実現しているという。

そして、1月20日に公開されたPlayStation.Blogによれば、PSVR2の発売時期から約1カ月間の間に『No Man’s Sky』や『バイオハザード ヴィレッジ』、『グランツーリスモ７』、『テトリス エフェクト・コネクテッド』などを含む30本以上のタイトルの配信が予定されているそうだ。

販売予定のサイトは記事執筆時点で以下のとおり、後日に予約開始を予定している取扱店もあるのでご注意いただきたい。

・Amazon.co.jp ・エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ ・ゲオ各店 ・Joshinゲーム取り扱い各店、およびJoshin webショップ ・Game TSUTAYA一部店舗 ・ノジマゲーム取り扱い各店、およびノジマオンライン ・ビックカメラゲーム取り扱い各店、およびビックカメラ.com ・ヨドバシカメラ各店、およびヨドバシドットコム

「PlayStation VR2」は2月22日発売予定だ。電ファミでは2022年9月に実施された体験会の様子なども紹介しているので、以下のリリースとあわせて参照されたい。

ソニー本社にPSVR2を最速で体験しに行ったらVR版『バイオハザード ヴィレッジ』も『ホライゾン』のVR完全新作もすごすぎた。開発陣インタビューも

PlayStation®VR2の一般予約受付が全国のPlayStation®取扱店やECサイトにて本日2023年1月26日（木）より順次開始！

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（以下 SIE）は、日本国内において 2023 年 2 月 22 日（水）に発売予定の「PlayStation®VR2」（PS VR2）、「PlayStation®VR2 “Horizon Call of the Mountain”同梱版」、また「PlayStation VR2 Sense™コントローラー充電スタンド」の一般予約受付を、本日 2023 年 1 月 26日（木）より全国の PlayStation®取扱販売店の店舗や EC サイト※1 にて順次開始したことをお知らせいたします。

ご予約いただける店舗やECサイトについては、本お知らせと以下のPlayStation®.Blog記事にてお伝えします。予約方法、そのほか詳細については各販売店にお問い合わせください。

https://blog.ja.playstation.com/2023/01/26/20230126-psvr2/

＜予約受付開始商品＞

・PlayStation®VR2

・PlayStation®VR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版

・PlayStation VR2 Sense™コントローラー充電スタンド

＜主なPlayStation取扱店およびWebページ＞ ※2023年1月26日（木）※2時点

・Amazon.co.jp

https://www.amazon.co.jp/gp/browse.html?node=18195164051

・エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ

・ゲオ各店

・Joshinゲーム取り扱い各店、およびJoshin webショップ

https://joshinweb.jp/game/66166.html

・Game TSUTAYA一部店舗

・ノジマゲーム取り扱い各店、およびノジマオンライン

https://contents.online.nojima.co.jp/column/column-078/

・ビックカメラゲーム取り扱い各店、およびビックカメラ.com

https://www.biccamera.com/bc/category/?q=%21%21%21psvr2&sold_out_tp2=2

・ヨドバシカメラ各店、およびヨドバシドットコム

＜後日予約開始予定の取扱店およびWebページ＞

・ソニーストア

・楽天ブックス

型番

商品内容

発売日

希望小売価格

CFIJ-17000

・VRヘッドセット

・PlayStation VR2 Senseコントローラー （L）/（R） ストラップ付属

・USBケーブル

・ステレオヘッドホン

・イヤーピース3セット

・印刷物一式

2023年2月22日（水）

74,980円（税込）

型番

商品内容



発売日

希望小売価格

CFIJ-17001

・VRヘッドセット

・PlayStation VR2 Senseコントローラー （L）/（R） ストラップ付属

・USBケーブル

・ステレオヘッドホン

・イヤーピース3セット

・印刷物一式

・PS VR2専用ソフトウェア『Horizon Call of the Mountain』ダウンロード版 （プロダクトコード）※3

2023年2月22日（水）

74,980円（税込）

型番

商品内容



発売日

希望小売価格

CFI-ZSS1J

・PlayStation VR2 Sense™コントローラー充電スタンド

・ACアダプター

・電源コード

・充電用アタッチメント ×2

・取扱説明書

2023年2月22日（水）

74,980円（税込）

SIEは今後もPS VR2の各商品を通じて革新的なエンタテインメント体験をお届けし、VR市場のさらなる発展に貢献してまいります。

※1 一部取り扱いのない店舗がございます。詳細については各販売店にお問い合わせください。

※2 取扱店およびWebページリンクはPS Blogにて更新予定です。

※3 システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。

このタイトルは日本国内向けです。プロダクトコードのご利用には、インターネットの接続環境とPlayStation™Networkの

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※「 」、「PlayStation」、「プレイステーション」および「PlayStation VR2 Sense」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタ

テインメントの登録商標または商標です。

※その他記載されている名称は各社の商標または登録商標です。