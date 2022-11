ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation5(PS5)向け次世代バーチャルリアリティシステム『PlayStation VR2』(PS VR2)を、2023年2月22日に発売する。価格は7万4980円(税込み)/549.99ドル/599.99ユーロ/529.99ポンド。また、同日にはPS VR2専用タイトル『Horizon Call of the Mountain』を同梱した「PlayStation VR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版」と、PlayStation VR2 Sense コントローラ